Бэликто Базаров стал новым заместителем руководителя областного СУ СК

Руководитель СУ СК РФ по Тверской области Александр Кубляков 4 августа в торжественной обстановке представил коллективу своего нового заместителя из Республики Тыва Базарова Бэликто Балдоржиевича. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Подполковник юстиции Бэликто Балдоржиевич, ранее занимавший должность заместителя руководителя СУ СКР по Республике Тыва, назначен на новую должность 31 июля приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Базаров Бэликто Балдоржиевич родился в 1977 году в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Республики Бурятия. Окончив в 2001 году Уральскую Государственную юридическую академию начал свою трудовую деятельность с должности следователя прокуратуры Приаргунского района Читинской области.

В 2002 году работал старшим следователем Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуры Читинской области. С 2003 по 2005 годы - старший следователь прокуратуры Читинской области. С 2005 по 2008 годы работал заместителем прокурора Центрального района города Читы Читинской области. С 2008 по 2009 годы - прокурор Хилокского района Забайкальского края.

С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Забайкальскому краю. В 2011 году назначен на должность руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, а позднее инспектором третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации.

С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва.