tvernews.ru
04 августа Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Бэликто Базаров стал новым заместителем руководителя областного СУ СК

Бэликто Базаров стал новым заместителем руководителя областного СУ СК - ТИА
04 Августа 2017 18:55
Автор:

Руководитель СУ СК РФ по Тверской области Александр Кубляков 4 августа в торжественной обстановке представил коллективу своего нового заместителя из Республики Тыва Базарова Бэликто Балдоржиевича. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Подполковник юстиции Бэликто Балдоржиевич, ранее занимавший должность заместителя руководителя СУ СКР по Республике Тыва, назначен на новую должность 31 июля приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Базаров Бэликто Балдоржиевич родился в 1977 году в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Республики Бурятия. Окончив в 2001 году Уральскую Государственную юридическую академию начал свою трудовую деятельность с должности следователя прокуратуры Приаргунского района Читинской области.

В 2002 году работал старшим следователем Петровск-Забайкальской межрайонной прокуратуры Читинской области. С 2003 по 2005 годы - старший следователь прокуратуры Читинской области. С 2005 по 2008 годы работал заместителем прокурора Центрального района города Читы Читинской области. С 2008 по 2009 годы - прокурор Хилокского района Забайкальского края.

С 2009 по 2011 годы работал руководителем отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Забайкальскому краю. В 2011 году назначен на должность руководителя отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, а позднее инспектором третьего зонального отдела управления процессуального контроля за следственными органами Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации.

С 2012 по 2017 год проходил службу в должности заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: следственный комитет по тверской области
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • klotz 
    Вот теперь мы услышим настоящий хоомей...
    04.08.2017 20:31
    0 | 0

  • gavr69 
    Кто,кто ? Бэликто !
    04.08.2017 21:54
    0 | 0

  • Pandora 
    Я рада за Тверь. Что за тухлая земля, что правителей из местных не находят?
    04.08.2017 22:10
    0 | 0

    • 1234@1234 
      Этой тухлой земле очень нужен сын Балды!Без него кранты.
      04.08.2017 22:25
      0 | 0

  • tverlaw 
    Будем надеяться, что этот чел. будет смелее своего предшественника, получившего образование в неком псевдовузе (это про Соболева А.М.) и имеющему очень "странную" карьеру. Думаю, что уральская правовая школа сможет дать отпор астраханской группе следственного управления СК России по Тверской области под руководством первого заместителя руководителя СУ СК России по Тверской области Захарова С.А.
    04.08.2017 22:12
    0 | 0

    • Эго 
      Будем надеяться)). Выбора всё равно нет.)
      04.08.2017 22:27
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

2017-07-31 14:20
75

В Твери мужчина набросился на медиков с кулаками

2017-08-02 12:02
62

Что за гусеница?

2017-08-01 21:39
57

В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской

2017-08-01 19:11
52

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2017-08-02 17:32
49

Церковный и общественный деятель Лейгода выступил против рекламы безалкогольного пива

2017-08-04 13:54
50

Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

2017-08-01 12:18
39

С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга»

2017-07-31 19:28
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100