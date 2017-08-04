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В Твери открылась выставка живописи «Из Марьино во Францию»

04 Августа 2017 18:34
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4 августа в большом зале тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставка живописи «Из Марьино во Францию». Инициатор проекта - основатель музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и автор программы восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино» Галина Степанова.

Экспозиция «Из Марьино во Францию» включает порядка пятидесяти этюдов и картин, созданных живописцами Санкт-Петербурга в парке усадьбы Марьино и в предместьях Франции (в долине реки Луары и Северной Нормандии) – местах, где писали Клод Моне, Василий Поленов, Константин Коровин и другие русские и французские живописцы.

На пленэрах во Франции мастера из Петербурга писали парки Вилландри и Бизи, виды Амбуаза, водные сады Вилларсо, Шато дю Шамп де Батай, знаменитый сад Клода Моне в Живерни и многие другие живописные уголки.

Выставку живописи с видами французских замков и усадьбы Марьино уже смогли увидеть жители Санкт-Петербурга, Череповца, Зарайска, села Старая Ладога Ленинградской области. Теперь насладиться видами предместий солнечной Франции смогут и тверитяне. Выставка «Из Марьино во Францию» будет работать до 10 сентября.

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Метки: выставка живописи в твери пейзажи франции в твери
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