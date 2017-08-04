В Тверской области начался капитальный ремонт участка М-10 на обходе села Медное

Федеральные дорожники приступили к переустройству водопропускных труб на 199 км трасы М-10 Россия», на обходе населенного пункта Медное в Тверской области. Работы ведутся в рамках выполнения государственного контракта по капитальному ремонту М-10 «Россия» Москва-Тверь- Великий Новгород-Санкт-Петербург (на участке км 198+610-км 211+000).

Контракт выполняется в три этапа и предусматривает новое асфальтобетонное покрытие с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, замену водопропускных труб по основному ходу дороги и на примыканиях, установку осевого бетонного парапетного ограждения взаимен металлического, ремонт автобусных остановок, установку новых дорожных знаков, обустройство наземных пешеходных переходов , установку Г-образных и П-образных опор.

Ремонтные работы проводятся при сужении проезжей части до 2-х полос (по одной полосе в каждую сторону) и ограничении скорости дорожного движения до 50 км/ч.