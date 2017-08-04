В Твери водителей проинформируют о проходящем ремонте дорог с помощью щитов

В Твери идут масштабные работы по ремонту магистральных улиц. Информация о проходящих работах и введённых в этой связи ограничениях будет оперативно размещаться на специально установленных щитах.

Напомним, что в этом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и Москвой в Твери планируется реализовать самую масштабную за последние годы кампанию по ремонту дорог. Полностью заменить покрытие планируется на двух основных магистралях города – от площади Гагарина до посёлка Мигалово (улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина, Ленина, 50 лет Октября) и от Нового Волжского моста до железнодорожного вокзала (проспекты Тверской и Чайковского, Привокзальная площадь). Ремонтные работы начались 2 августа с демонтажа трамвайных рельс на улице Советской.

В настоящее время в целях информирования автомобилистов о проводимых работах и обеспечения безопасности дорожного движения на основных транспортных узлах города устанавливаются информационные щиты. Всего на подъездах к ремонтируемым участкам будет установлено 6 щитов: на площадях Мира и Капошвара, перекрёстках проспектов Волоколамского и Победы, проспекта Калинина с улицей Карла Маркса, Комсомольского проспекта с улицей Горького, улицы Вагжанова со Смоленским переулком.

На щитах будет размещаться актуальная информация о местах производства работ, вводимых ограничениях по проезду и скорости движения, рекомендации по объезду участков ремонта. По мере выполнения работ места размещения информационных щитов будут изменяться, а данные на них – обновляться.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.