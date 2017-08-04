Староволжский мост перекроют для троллейбусов

Ранее мы сообщали, что сроки покраски моста, а значит и его закрытие, перенесли на конец августа из-за масштабной ремонтной кампании, проводимой на улицах Твери. Однако в предстоящие выходные всё же мост перекроют для движения троллейбусов.
Как сообщает МУП ПАТП-1, 5 и 6 августа троллейбус №3 будет временно следовать по маршруту "ул. Левитана - 1-я Гор.больница". Связаны эти изменения с работами ООО "Тверская генерация" в створе Волжского проезда.
Однако работы по покрасе Старого моста нам ещё предстоят. В этом году в рамках мониторинга выявили ряд дефектов, допущенных в ходе работ, в связи с чем «Тверской ДСК» в соответствии с гарантийными обязательствами устранит недостатки. Подрядчик покрасит отдельные элементы моста, на которых были выявлены дефекты.
Комментарии (9)
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Serge
04.08.2017 17:12
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kudimov
04.08.2017 17:44
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3
Proletary
04.08.2017 17:53
0
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