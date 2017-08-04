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Староволжский мост перекроют для троллейбусов

04 Августа 2017 16:05
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Ранее мы сообщали, что сроки покраски моста, а значит и его закрытие, перенесли на конец августа из-за масштабной ремонтной кампании, проводимой на улицах Твери. Однако в предстоящие выходные всё же мост перекроют для движения троллейбусов.

Как сообщает МУП ПАТП-1, 5 и 6 августа троллейбус №3 будет временно следовать по маршруту "ул. Левитана - 1-я Гор.больница". Связаны эти изменения с работами ООО "Тверская генерация" в створе Волжского проезда.

Однако работы по покрасе Старого моста нам ещё предстоят. В этом году в рамках мониторинга выявили ряд дефектов, допущенных в ходе работ, в связи с чем «Тверской ДСК» в соответствии с гарантийными обязательствами устранит недостатки. Подрядчик покрасит отдельные элементы моста, на которых были выявлены дефекты. 

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Метки: старый мост староволжский мост покраска моста
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Комментарии (9)

  • abeltv 
    Значит всё-таки перекроют.....
    04.08.2017 16:14
    1 | 2

  • kudimov 
    Какая то у них неразбериха и легкая паника. То красим, то не красим в "связи с тем, что отпала необходимость", теперь снова красим. Еще и магистрали центральные ремонтируются, Генерации и Водоканал везде роют... Эх, нелегким август-месяц выдался.)
    04.08.2017 16:19
    1 | 5

  • Vodnik-76 
    Там трамвайное движение закрывают типа на время ремонта, здесь троллейбусное. Такое впечатление, будто власти целенаправленно убивают муниципальный пассажирский транспорт ради джамшуток. На словах - "Будем всеми силами поддерживать и развивать перевозки именно муниципалами", а на деле совершенно обратное
    04.08.2017 16:50
    0 | 1

  • TvereZ 
    "Староволжский" - это через "староволгу"? )))
    04.08.2017 16:50
    0 | 5

    • kudimov 
      Нет, потому, что он старый, вот его и красят! А покрасят - будет, как новый и называть будут -  нововолжский ))
      04.08.2017 16:54
      0 | 3

  • protivvsex 
    все же СТАРЫЙ мост.
    04.08.2017 17:02
    1 | 2

  • Serge 
    Напрашивается наивный вопрос: а какие санкции (модное слово в последнее  время) понесет исполнитель работ и какие компенсации получат горожане, водители автомобилей, троллебусное управление за понесенные неудобства и убытки?
    04.08.2017 17:12
    0 | 1

    • kudimov 
      Американцы им отключат систему SWIFT, а они примут контрсанкции - перестанут строить дома.))
      04.08.2017 17:44
      0 | 3

      • Proletary 
        И будут 2 часа гоняться за щукой.
        04.08.2017 17:53
        0 | 0
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