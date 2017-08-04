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7 августа жители Тверской области смогут увидеть "кровавую" луну

04 Августа 2017 15:35
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Вечером 7 августа с 20:24 до 22:19 состоится частное затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки (там уже наступит утро). Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

Наблюдать за спутником Земли можно начинать уже с 20:00, если, конечно, позволит погода. В это время Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20:24 начнется ее погружение в земную тень. И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что её можно будет хорошо видеть и даже заметить изменения цвета лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях, сообщает Московский планетарий.

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Метки: лунное затмение затмение луны кровавая луна частное затмение Луны
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