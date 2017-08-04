В Тверской области состоится Межрегиональный спортивный праздник «Если хочешь быть здоров»

5-6 августа в городе Конаково на берегу Волги состоится ежегодный межрегиональный спортивный праздник «Если хочешь быть здоров». Он приурочен к празднованию Дня физкультурника в России и 80-летию Конакова.

В этом году соревнования пройдут в течение двух дней. Участники праздника смогут посостязаться в 50 видах спорта. Каждый подберет состязания под свой возраст, а также уровень физической подготовки. Традиционно пройдут соревнования по классическим летним видам спорта, а также по элементам комплекса ГТО и экстремальным видам спорта. Возрастная аудитория участников - от 5 до 80 лет. Ожидается около 1000 любителей и профессионалов, которые смогут побороться за награды.

В рамках праздника пройдут соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены будут бороться за медали в семи дисциплинах (гонки на инвалидных колясках, броски баскетбольного мяча в кольцо, толкание ядра (набивной мяч 3 кг), шашки, бег на 400 метров, армрестлинг, мас-рестлинг).