Рецидивистка, пырнувшая ножом знакомого мужчину, четыре года проведёт в колонии

3 августа 2017 года Рамешковский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В июне этого года пьяная женщина на почве возникших личных неприязненных отношений взяла в руки нож и ударила в живот своему неприятелю. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Ранение потерпевшему квалифицировали как как тяжкий вред здоровью.

Подсудимая свою вину признала полностью. Как сообщается, ранее она уже была судима за аналогичное преступление. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 Уголовного кодека Российской Федерации и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, как сообщили в пресс-службе Рамешковского районного суда.