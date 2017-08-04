Бешеную енотовидную собаку обнаружили в деревне Кимрского района

Число официально зарегистрированных в 2017-м году случаев бешенства на территории Верхневолжья на сегодняшний день возросло до 47. Специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» установлен ещё один случай заболевания.

Бешеной оказалась енотовидная собака, которую обнаружили в деревне Круглицы Кимрского района.

Напомним, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.