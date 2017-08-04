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В Тверской области завершается восстановление повреждённых ветром высоковольтных ЛЭП

В Тверской области завершается восстановление повреждённых ветром высоковольтных ЛЭП - ТИА
04 Августа 2017 14:25
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В Тверской области продолжают устранять последствия непогоды, в результате которой в ряде районов региона произошло локальные отключения электроэнергии. Работы ведутся круглосуточно.

В настоящее время в ликвидации последствий стихии задействовано 198 бригад (более 900 человек). К работе по восстановлению надежного энергоснабжения привлечены дополнительные бригады энергетиков из 13 субъектов Российской Федерации. Привлечены также силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области.

Повышенное внимание уделяется энергоснабжению социально-значимых объектов, в числе которых больницы, детские сады и детские оздоровительные лагеря. Для этого, в том числе, используются 42 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Работа энергетиков затрудняется тем, что часть объектов электросетевого хозяйства находится в ведении не ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго», а иных территориальных сетевых организаций, садовых товариществ и других собственников электросетей.

По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера МРСК-Центра Александра Пилюгина, это создает сложности как в координации действий аварийно-восстановительных работ, так и в осуществлении контроля за безопасностью специалистов, выполняющих восстановительные работы в смежных сетях.

Сегодня энергетики заканчивают аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях 10-110 кВ. После того, как основная сеть электроснабжения начнёт функционировать в штатном режиме, значительно ускорится и восстановление распределительной сети.

Телефон горячей линии ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» – 8-800-50-50-115.

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Метки: ураган последствия урагана мрск цента тверьэнерго отключения электричества лэп
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