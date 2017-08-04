Попытка №2: в субботу в горсаду состоится Огненное шоу

5 августа, в 20.00 на балюстраде городского сада пройдёт уже ставшее традиционным файер-шоу. Перед зрителями выступят участники так называемого файер-пространства "Добавь огня!". Их фантастические по красоте и зрелищности номера и трюки стали одним из любимых развлечений тверичан всех возрастов.

- Мы обещаем яркое, неординарное представление, а хорошее настроение - с вас!

Кстати, в прошлую субботу обещанное шоу пришлось отменить из-за отвратительной погоды. Будем надеяться, что на этот раз "небесная канцелярия" нас не подведёт.

Вход на мероприятие свободный.