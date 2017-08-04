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В Тверской области компания запустила сельхозземли и не заплатила штраф. Теперь придётся раскошелиться на 800 тысяч рублей

04 Августа 2017 13:50
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Мировой суд Домодедовского судебного района Московской области вынес решение о привлечении к административной ответственности ЗАО «Компания Территория» за неуплату административного штрафа, назначенного Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям за  нарушение земельного законодательства. Теперь общество оштрафовано мировым судом еще и за уклонение от исполнения административного наказания на 800 тысяч  рублей.

ЗАО «Компания Территория» было привлечено к административной ответственности Управлением Россельхознадзора за зарастание принадлежащих организации земель сельхозназначения, общей площадью свыше 60 гектар, находящихся в районе деревни Большое Клещино Бологовского района Тверской области. Организации был назначен административный штраф в размере 400 тысяч рублей,  в соответствии с ч.2 статьи 8.7 КоАП РФ, который не был уплачен в нарушителем в установленный срок.

Материалы в отношении неплательщика были переданы надзорным органом в мировой суд, который счел представленные доказательства по делу достаточными для привлечения ЗАО «Компания Территория» к административной ответственности по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил наказание в виде двойной суммы неуплаченного штрафа.

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Метки: россельхознадзор по тверской и псковской областям зарастание сельхозземель двойной штраф
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Комментарии (1)

  • Rina 
    Заросли борщевиком.
    04.08.2017 14:35
    0 | 1
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