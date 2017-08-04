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В августе в Твери будут проходить бесплатные экскурсии "По гордым Волжским берегам"

04 Августа 2017 13:11
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Туристский информационный центр Твери совместно с Тверским деловым информационным центром запускают цикл бесплатных экскурсий "По гордым Волжским берегам" в рамках проекта "Открой для себя любимый город, прочти его как книгу". Прогулки будут проходить каждую субботу весь август. Экскурсии проводит известный городской экскурсовод, краевед и руководитель Тверского делового информационного центра Людмила Соколова.

Жители и гости города прогуляются от памятника А.С. Пушкину до «Парк воксала» вдоль парадного фасада Твери, обращенного  к Волге – набережной Михаила Ярославича Тверского и Степана Разина; увидят ансамбль «единой фасады» П.Р. Никитина,  усадьбы А.Ф. Головинского и купцов Куровых,  Дом «Ворошиловских стрелков» и «Дом на набережной»; сосчитают  сколько же садов в Городском саду; узнают куда же вначале отправился тверской купец-путешественник Афанасий Никитин, откуда пошло выражение «филькина грамота», почему на свадьбу в Затверечье дарили гуся, что означает вензель «МК» на Новом мосту, где была построена и куда отправилась галера «Тверь»,  чем торговали и  чем богатели тверские купцы.

Начало: каждая суббота августа в 11.00. Место сбора: памятник А.С. Пушкину, что на набережной в Городском саду.

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Метки: экскурсии по твери бесплатные экскурсии Туристский информационный центр
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Комментарии (2)

  • protivvsex 
     сроем гордый берег !
    04.08.2017 13:21
    0 | 2

  • ArT1986 
    засраным, но гордым!
    04.08.2017 13:37
    0 | 3
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