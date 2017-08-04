В августе в Твери будут проходить бесплатные экскурсии "По гордым Волжским берегам"

Туристский информационный центр Твери совместно с Тверским деловым информационным центром запускают цикл бесплатных экскурсий "По гордым Волжским берегам" в рамках проекта "Открой для себя любимый город, прочти его как книгу". Прогулки будут проходить каждую субботу весь август. Экскурсии проводит известный городской экскурсовод, краевед и руководитель Тверского делового информационного центра Людмила Соколова.

Жители и гости города прогуляются от памятника А.С. Пушкину до «Парк воксала» вдоль парадного фасада Твери, обращенного к Волге – набережной Михаила Ярославича Тверского и Степана Разина; увидят ансамбль «единой фасады» П.Р. Никитина, усадьбы А.Ф. Головинского и купцов Куровых, Дом «Ворошиловских стрелков» и «Дом на набережной»; сосчитают сколько же садов в Городском саду; узнают куда же вначале отправился тверской купец-путешественник Афанасий Никитин, откуда пошло выражение «филькина грамота», почему на свадьбу в Затверечье дарили гуся, что означает вензель «МК» на Новом мосту, где была построена и куда отправилась галера «Тверь», чем торговали и чем богатели тверские купцы.

Начало: каждая суббота августа в 11.00. Место сбора: памятник А.С. Пушкину, что на набережной в Городском саду.