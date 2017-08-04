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В Тверской области создан Совет главных врачей

04 Августа 2017 12:36
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При Министерстве здравоохранения Тверской области образован Совет главных врачей. Он создан по предложению Губернатора Игоря Рудени, которое глава региона озвучил на рабочей встрече с Виталием Синодой после назначения его на должность заместителя Председателя Правительства – Министра здравоохранения региона.

- Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача – скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей, - пояснил Игорь Руденя на совещании с главами территорий северо-востока Тверской области в июле этого года.

Совет главных врачей возглавил Виталий Синода, в состав вошли наиболее опытные и уважаемые руководители медицинских организаций Тверской области, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Новый совещательно-консультативный орган будет разрабатывать предложения, направленные на решение проблем в здравоохранении области, повышение эффективности и качества работы медицинских организаций, подведомственных Министерству.

Основное внимание будет уделено вопросам реализации государственной политики в области охраны здоровья населения, демографии, организации медицинской помощи жителям региона, совершенствованию отраслевого законодательства, изучению и распространению передового опыта в сфере здравоохранения.

Первое заседание Совета состоится в конце августа.

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Метки: минздрав тверской области совет главных врачей
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Комментарии (7)

  • kudimov 
    Теперь ясно почему нет Крота второй день. На Совете советует.
    04.08.2017 12:49
    0 | 7

  • Dobraya_dusha 
    Это когда это мнение главы района отражало мнение его жителей? И где вообще мнение начальника = мнению народа?
    04.08.2017 14:01
    0 | 6

    • BEKTOP 
      Где?? Да вы шо, издеваетесь ?
 
Где еще в 21-ом веке цари правят ? А холопы задаются вопросом:
а кто  если не Ху? 
Им уже похоже даже  в голову  не приходит, настолько все выморожено, что в  развитом мире уже и стран таких не осталось, где все решает 1-единственный человек. Самое печальное, что пожоже они уже совершенно серьезно не представляют, что можно по другому жить, и что, например, парламент может принимать решения вопреки мнению первого лица. У нас же вся эта гниль спускается сверху вниз.

Теперь мнение коллектива ЛПУ будет озвучивать главный врач, а мнение населения района- глава района . Они лучше знают, чем рядовые работники и жители. Во-всяком случае, знают, как правильно озвучивать. А то само население может не справиться с задачей и сказать не так, как надо. 
Короче говоря, в переводе на русский, главнюки подстраховали свои кресла и готовятся сидеть пожизненно.
И пусть там список вакансий в их ЛПУ окажется  длинней рулона туалетной бумаги, а в районах вообще не останется специалистов, они найдут возможность  приятно пообщаться и провести время  на совете. А потом возможно и на совместной  охоте и других приятных мероприятиях.
      04.08.2017 15:42
      0 | 2

  • Smokier 
    Да здравствует страна Советов! Ура, товарищи!
    04.08.2017 14:42
    0 | 3

    • BEKTOP 
       В Стране Советов такого  маразма не было.
      04.08.2017 15:54
      0 | 1

  • horton 
    Стесняюсь спросить: а сколько душ насчитывает сей Совет?)
    04.08.2017 15:09
    0 | 1

  • Proletary 
    Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Фига себе! Я думал, профсоюзы, как полностью бессмысленная в наших условиях организация давно закончились.
    04.08.2017 18:20
    0 | 0
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