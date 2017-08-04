В Тверской области создан Совет главных врачей

При Министерстве здравоохранения Тверской области образован Совет главных врачей. Он создан по предложению Губернатора Игоря Рудени, которое глава региона озвучил на рабочей встрече с Виталием Синодой после назначения его на должность заместителя Председателя Правительства – Министра здравоохранения региона.
- Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача – скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей, - пояснил Игорь Руденя на совещании с главами территорий северо-востока Тверской области в июле этого года.
Совет главных врачей возглавил Виталий Синода, в состав вошли наиболее опытные и уважаемые руководители медицинских организаций Тверской области, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Новый совещательно-консультативный орган будет разрабатывать предложения, направленные на решение проблем в здравоохранении области, повышение эффективности и качества работы медицинских организаций, подведомственных Министерству.
Основное внимание будет уделено вопросам реализации государственной политики в области охраны здоровья населения, демографии, организации медицинской помощи жителям региона, совершенствованию отраслевого законодательства, изучению и распространению передового опыта в сфере здравоохранения.
Первое заседание Совета состоится в конце августа.
Комментарии (7)
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Proletary
04.08.2017 18:20
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