В Тверской области создан Совет главных врачей

При Министерстве здравоохранения Тверской области образован Совет главных врачей. Он создан по предложению Губернатора Игоря Рудени, которое глава региона озвучил на рабочей встрече с Виталием Синодой после назначения его на должность заместителя Председателя Правительства – Министра здравоохранения региона.

- Мы переходим на более узкую контрактную систему с ограниченным сроком назначения на должность главного врача – скорее всего, это будет один год. При переназначении главврача будет учитываться мнение главы района, что позволит отразить точку зрения жителей, - пояснил Игорь Руденя на совещании с главами территорий северо-востока Тверской области в июле этого года.

Совет главных врачей возглавил Виталий Синода, в состав вошли наиболее опытные и уважаемые руководители медицинских организаций Тверской области, председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

Новый совещательно-консультативный орган будет разрабатывать предложения, направленные на решение проблем в здравоохранении области, повышение эффективности и качества работы медицинских организаций, подведомственных Министерству.

Основное внимание будет уделено вопросам реализации государственной политики в области охраны здоровья населения, демографии, организации медицинской помощи жителям региона, совершенствованию отраслевого законодательства, изучению и распространению передового опыта в сфере здравоохранения.

Первое заседание Совета состоится в конце августа.