Туроператоры Тверской области запустили паломнические туры

После празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе туроператоры Тверской области добавили в свои программы паломнические туры по региону. В преддверии знаковой даты Министерство туризма региона разработало паломнический туристический маршрут по Осташковскому району и путеводитель по нему.

Кроме того, был организован информационный тур для 20 областных туроператоров. В результате туристические компании добавили в свои предложения специальные туры в Нилову пустынь и Осташковский район с размещением в гостиницах, питанием, посещением музеев.

До конца года Минтуризма планирует провести ещё четыре информационных тура для туроператоров федерального уровня, в том числе работающих с иностранными туристами.

Организация новых турмаршрутов по регионам стала одной из тем на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО 21 июля в Сергиевом Посаде.

Верхневолжье готово войти в новую федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщил журналистам после заседания глава. Один из предложенных к реализации проектов — «Путешествуй на «Ласточке». Он рассчитан на жителей столицы и Подмосковья, которые по специальному билету смогут добраться на электропоезде «Ласточка» до Твери, а также на автобусах до других туристических городов региона.