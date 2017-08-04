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Туроператоры Тверской области запустили паломнические туры

04 Августа 2017 11:28
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После празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе туроператоры Тверской области добавили в свои программы паломнические туры по региону. В преддверии знаковой даты Министерство туризма региона разработало паломнический туристический маршрут по Осташковскому району и путеводитель по нему.

Кроме того, был организован информационный тур для 20 областных туроператоров. В результате туристические компании добавили в свои предложения специальные туры в Нилову пустынь и Осташковский район с размещением в гостиницах, питанием, посещением музеев.

До конца года Минтуризма планирует провести ещё четыре информационных тура для туроператоров федерального уровня, в том числе работающих с иностранными туристами.

Организация новых турмаршрутов по регионам стала одной из тем на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО 21 июля в Сергиевом Посаде.

Верхневолжье готово войти в новую федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма, сообщил журналистам после заседания глава. Один из предложенных к реализации проектов — «Путешествуй на «Ласточке». Он рассчитан на жителей столицы и Подмосковья, которые по специальному билету смогут добраться на электропоезде «Ласточка» до Твери, а также на автобусах до других туристических городов региона.

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Метки: паломнический тур развитие туризма нило-столобенская пустынь осташков
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    1. А если проверю?
2. А кто будет обеспечивать поддержку этих туристов, путешествующих на "Ласточке". Ладно история с корейским велосипедистом, а как на счет прошлогодней истории с семейной парой с Украины?
"Турист, отдавай свое бабло и катись! Ты нам больше не нужен!"
    04.08.2017 12:06
    0 | 0
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