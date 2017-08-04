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Директор МУПа оставил деревню почти на две недели без холодной воды и получил 800 рублей штрафа

04 Августа 2017 10:48
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10 марта 2017 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в деревне Воскресенское Погорельского сельского поселения. Однако проводить ремонтные работы и включать воду руководитель местного МУПа не торопился. Воду жителям подключили лишь спустя 12 дней.

По постановлению прокурора района начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция» директор МУП «Погорельское коммунальные услуги» привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой в МУП "Коммунальное хозяйство" Зубцовского района. Как сообщает пресс-служба, в феврале 2017 года горячее водоснабжение отсутствовало  в жилых домах на пер. Рыбацкий Зубцова, в том числе в Зубцовском детском доме, а также холодное в многоквартирных домах в мкр. Южный, по ул. Академика Некрасова, Декабристов.

По инициативе прокурора района МУП признан виновным и за каждое правонарушение привлечен к административной ответственности с назначением штрафа по 5000 рублей.

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Метки: отсутствие горячей воды нет отопления мупы тверскйо области прокуратура тверской области
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Комментарии (2)

  • Эго 
    Суммы премий за экономию ресурсов (или эффективное управление), полученные указанными руководителями, с лихвой покрывают эти нано-штрафы.
    04.08.2017 11:06
    1 | 0

  • NPC 
    Все по делу. Накосячил, отвечай!
    04.08.2017 11:55
    0 | 0
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