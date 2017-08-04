Директор МУПа оставил деревню почти на две недели без холодной воды и получил 800 рублей штрафа

10 марта 2017 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения в деревне Воскресенское Погорельского сельского поселения. Однако проводить ремонтные работы и включать воду руководитель местного МУПа не торопился. Воду жителям подключили лишь спустя 12 дней.

По постановлению прокурора района начальником ГУ «Государственная жилищная инспекция» директор МУП «Погорельское коммунальные услуги» привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой в МУП "Коммунальное хозяйство" Зубцовского района. Как сообщает пресс-служба, в феврале 2017 года горячее водоснабжение отсутствовало в жилых домах на пер. Рыбацкий Зубцова, в том числе в Зубцовском детском доме, а также холодное в многоквартирных домах в мкр. Южный, по ул. Академика Некрасова, Декабристов.

По инициативе прокурора района МУП признан виновным и за каждое правонарушение привлечен к административной ответственности с назначением штрафа по 5000 рублей.