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В Тверской области жара постепенно отступает

В Тверской области жара постепенно отступает - ТИА
04 Августа 2017 10:16
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Как сообщает тверской гидрометцентр, в ближайшие пять дней температура воздуха немного понизится и в дневные часы составит не более +24...+23 градусов. Ночи пока обещают быть довольно тёплыми - до +16 градусов.   

Дожди по-прежнему в прогнозе, правда, катаклизмов, гроз и ураганов не предвидется. Единственное, ливневые осадки с грозой обещают в отдельных районах Тверской области сегодня, 4 августа. Ветер с южного переменится на западный.

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Метки: прогноз погоды на выходные погода в твери погода в тверской области прогноз погоды
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Комментарии (3)

  • Buzzer 
    Да жары то и небыло толком. За всё лето пять дней погрелись.
    04.08.2017 10:44
    0 | 6

  • Kolyan 
    - А у вас в Твери лето вообще бывает?
- Ну, бывает, конечно. Просто в этот день я был на работе...
    04.08.2017 11:15
    0 | 2

  • hell 
    причина аномального лета обнаружена...
    Прикрепленные изображения:
    04.08.2017 11:53
    0 | 1
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