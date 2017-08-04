В Тверской области жара постепенно отступает

Как сообщает тверской гидрометцентр, в ближайшие пять дней температура воздуха немного понизится и в дневные часы составит не более +24...+23 градусов. Ночи пока обещают быть довольно тёплыми - до +16 градусов.
Дожди по-прежнему в прогнозе, правда, катаклизмов, гроз и ураганов не предвидется. Единственное, ливневые осадки с грозой обещают в отдельных районах Тверской области сегодня, 4 августа. Ветер с южного переменится на западный.
Комментарии (3)
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hell
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04.08.2017 11:53
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