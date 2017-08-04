Под Тверью 38-летний мужчина избил возлюбленную монтировкой

В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району поступило сообщение от врачей местной больницы об обращении в медучреждение 42-летней жительницы посёлка Квакшино с телесными повреждениями.

В день происшествия между потерпевшей и её сожителем 1979 года рождения дома произошёл конфликт, и мужчина нанёс своей подруге несколько ударов металлической монтировкой по телу. Причиненные телесные повреждения расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемый сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.