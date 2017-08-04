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Под Тверью 38-летний мужчина избил возлюбленную монтировкой

04 Августа 2017 10:00
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В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району поступило сообщение от врачей местной больницы об обращении в медучреждение 42-летней жительницы посёлка Квакшино с телесными повреждениями.

В день происшествия между потерпевшей и её сожителем 1979 года рождения дома произошёл конфликт, и мужчина нанёс своей подруге несколько ударов металлической монтировкой по телу. Причиненные телесные повреждения расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемый сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Метки: драка ссора умвд по тверской области избил арматурой
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Комментарии (25)

  • kudimov 
    Уверен, что она пойдет ходотайствовать за него, типа - "не сажайте его, он добрый и хороший, я сама себя избила арматурой"
    04.08.2017 10:09
    0 | 3

    • hell 
      Ну, или так: "Бьет, значит любит!"...) А потом, в 42 года то... хде потом нового сожителя искать, да еще молодого...)))
      04.08.2017 10:21
      0 | 2

      • kudimov 
        Да еще бы чтобы любил арматурой)
        04.08.2017 10:22
        0 | 3

        • hell 
          Садомазо...)))
          04.08.2017 10:29
          0 | 1

          • vepr76 
            Опередили...
            04.08.2017 10:30
            0 | 2

          • kudimov 
            Хелли, тебя то Волшебник не постукивает иногда для профилактики?)
            04.08.2017 10:31
            0 | 1

            • hell 
              Бог с тобой, у нас все стандартно...) А может, просто знает, что я и сама колдануть могу, побаивается...)))
              04.08.2017 10:57
              0 | 1

              • vepr76 
                Скучаете, поди? Поострее не хочется?
                04.08.2017 10:59
                0 | 1

                • hell 
                  Это предложение?)))
                  04.08.2017 11:03
                  0 | 1

                  • vepr76 
                    Пока еще нет:)
                    04.08.2017 11:11
                    0 | 1

                    • hell 
                      Ну вот...)))
                      04.08.2017 11:13
                      0 | 0

                      • vepr76 
                        Заинтриговали..)))
                        04.08.2017 12:09
                        0 | 0

  • vepr76 
    Жёстское садо-мазо по-квакушински...
    04.08.2017 10:29
    0 | 2

  • Эго 
    - Поклянись, что любишь меня!
- Клянусь, буду любить тебя до гроба...
Пацан сказал - пацан сделал...
    04.08.2017 10:40
    0 | 2

  • Proletary 
    Так арматурой или монтировкой? Это важно.
    04.08.2017 10:46
    0 | 2

    • kudimov 
      Монтировка сделана из арматуры)
Крот вылечит - одной рукой будет швы накладывать, а другой коммент тут писАть, как обычно.
      04.08.2017 10:56
      0 | 1

      • hell 
        А как же форма и вес предмета? Диаметр, длина?
        04.08.2017 11:12
        0 | 1

        • Proletary 
          Ну вот где вы были пару дней назад? 
По существу вопроса - мы в жестких рамках. Если арматура сороковка - руки отвалятся, пока бьешь возлюбленную. Если шестерка - ее попробуй найди. Думаю, диаметр 12 мм, ее везде навалом. Все, мне ехать пора, пусть Кудимов продолжит, раз Крот куда-то зарылся.
          04.08.2017 11:17
          0 | 2

          • hell 
             "Если арматура сороковка - руки отвалятся, пока бьешь возлюбленную." Ради любви можно и потерпеть, из последних сил, понимаешь ли...)
            04.08.2017 11:32
            0 | 0

            • vepr76 
              А если на арматуринку натянуть теплоизоляцию для труб и аккуратно пошлепать по ягодицам.....
              04.08.2017 12:11
              0 | 0

      • Proletary 
        А если наоборот, арматура из монтировки? Тут даже Крот в тупик упрется. Был бы я Кротом - точно бы уперся.
Надо опрос запилить
%username%, чем ты обычно бьешь возлюбленную?
        Прикрепленные изображения:
        04.08.2017 11:16
        0 | 1

        • hell 
          Или возлюбленного...)))
          04.08.2017 11:31
          0 | 1

          • MarIvanna 
            Ну, у нас то арсенал веками проверен. Хоть и небольшой, но надежный и всегда под рукой - скалка и сковородка)
            04.08.2017 12:13
            0 | 0

  • russs 
    33 оттенка ржавчины!
#быдло #биомусор
    04.08.2017 11:17
    0 | 0

  • Sanych 
    Бей бабу молотом-будет баба золотом!
    Прикрепленные изображения:
    04.08.2017 11:24
    0 | 0
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