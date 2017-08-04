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Семья педагогов из Тверской области стала победителем всероссийского конкурса

04 Августа 2017 09:06
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Михаил и Галина Боруленковы из Нелидовского района Тверской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Семья года». Наши земляки стали одними из лучших в номинации «Сельская семья».

Михаил и Галина вместе уже 47 лет, воспитали троих детей. Супруги – учителя высшей категории, всю свою жизнь они посвятили работе в школе.

Семья Боруленковых неоднократно была отмечена наградами за многолетний педагогический труд, общественную работу, реализацию социальных проектов на селе. Один из таких проектов был признан «Лучшим частным подворьем» на территории Нелидовского района.

Участники соревновались в 5 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Всего на звание лучших претендовало более 300 семей, завоевавших это право на региональных этапах конкурса.

В число победителей вошли 85 семей, из них 21 – в номинации «Сельская семья».

Организаторы всероссийского конкурса – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Торжественное чествование победителей состоится в Москве осенью этого года. По итогам проведения конкурса будет издана Почетная книга «Семья года. Россия – 2017 год».

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Метки: конкурс «Семья года» боруленковы
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Комментарии (3)

  • horton 
    Эх, жаль, что про победителей всего пара строк. Можно было сделать красивый репортажик )))
    04.08.2017 09:57
    0 | 1

  • Добрая Мышь 
    когда в семье один педагог - это нелегко, когда 2 - даже представить боюсь. каждая профессия накладывает свой отпечаток и к сожалению профессия педагога - из их числа. с такими людьми  с возрастом становится очень тяжело общаться
    04.08.2017 10:22
    1 | 0

    • Эго 
      )) Мышь, понятно, что это ваше, наболевшее. Но практически, с любым пожилым представителем той или иной профессии тяжело общаться. Хотя, с молодыми бывает ещё тяжелее. ))
      04.08.2017 10:51
      0 | 2
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