МРСК перебрасывает дополнительные силы и средства из соседних областей для ликвидации последсвий урагана

Руководство ПАО «МРСК Центра» приняло решение о перебросе дополнительных сил и средств в Тверской регион, пострадавший накануне от мощного урагана. Таким образом, в Тверской области будет работать 201 бригада энергетиков.

В их числе - дополнительные бригады из других филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: Брянскэнерго, Тулэнерго, Рязаньэнерго, Липецкэнерго Нижновэнерго, Владимирэнерго, Костромаэнерго, Ярэнерго, Курскэнерго, Калугаэнерго, которые привлечены в районы электрических сетей с наибольшим количеством отключений. Кроме того, устранением перебоев в электроснабжении в электросетевом комплексе Верхневолжья занимаются бригады ПАО "МОЭСК" и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - "Валдайское ПМЭС".

Восстановление электроснабжения в Тверской области идет в тесном взаимодействии персонала МРСК Центра, ГУ МЧС России по Тверской области, а также органов муниципальной власти на местах. Все работы координируются Штабом электросетевого комплекса ПАО «Россети».

Энергетики фиксируют заметную положительную динамику. Сегодня утром была восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров мощностью 110 кВ, к вечеру – по штатной схеме заработали пять воздушных линий 35 кВ.

Пресс-служба МРСК обращается к жителям области:

Уважаемые жители Тверской области!

Просим вас проявить терпение и понимание. Работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления!

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.