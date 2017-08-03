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Правительство области: Опыт проведения 350-летия обретения мощей Нила Столобенского будут использовать при организации других событий

03 Августа 2017 18:56
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3 августа на совещании в правительстве Тверской области обсудили итоги проведения с 9 по 12 июня в Осташковском районе торжественных мероприятий в честь 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

Участие в разговоре приняли митрополит Тверской и Кашинский Виктор, наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий Губанов, представители областного правительства, МЧС.

Подобные масштабные события важны для формирования позитивного имиджа Верхневолжья и привлечения туристов, считает глава региона.

- Тверская область позитивно прозвучала на общероссийском уровне. Это пример, как нам необходимо работать в дальнейшем. У Верхневолжья богатейшая история, колоссальное духовное и культурное наследие, природный и рекреационный потенциал. Организация крупных событий федерального масштаба должна быть правилом для нашего региона, - сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя поручил собрать все наработки, связанные с подготовкой к празднику и размещением гостей, в единый архив для использования в дальнейшем при организации крупных мероприятий.

Принято решение при планировании подобных событий уделять больше внимания комфорту людей с ограниченными возможностями здоровья, приведению в порядок дорог, обеспечению чёткой работы парковок для личного транспорта гостей.

В рамках проведения празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского отработаны механизмы взаимодействия правительства с федеральными структурами, Тверской и Кашинской епархией, муниципальными властями, сказал глава региона. Это касается визита высоких гостей, организации паломнического центра и палаточного лагеря, обеспечения питания и безопасности, других направлений.

После завершения торжеств Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность губернатору Игорю Рудене и всем, кто содействовал организации пастырского визита в Осташковский район 9 июня, за оказанное гостеприимство.

В рамках праздничных мероприятий Святейший совершил божественную литургию в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни, освятил исток Волги в преддверии XIX Волжского крестного хода, а также наградил жителей Тверской области за вклад в духовное развитие региона.

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор поблагодарил губернатора и членов рабочей группы по организации празднования за слаженные действия при подготовке торжеств.

Ключевые моменты торжеств транслировались в прямом эфире на телеканалах, а также на экранах, установленных в обители и в палаточном лагере для паломников, который был разбит неподалёку от Нило-Столобенской пустыни.

На площадке в паломническом городке прошёл фестиваль хоровых коллективов, а также концертная программа «Русские узоры». Там же состоялась дискуссия «Молодёжь и церковь», где перед участниками выступили известные российские православные миссионеры.

Кроме того, в паломническом лагере работал информационный туристический центр, где гости праздника могли узнать о достопримечательностях Осташковского района и Тверской области, сообщает правительство Тверской области

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Метки: 350-летия обретения мощей Нила Столобенского тверская область
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