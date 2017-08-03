В Тверской области за выходные поймали 91 пьяного водителя

В выходные дни с 28 июля по 30 июля 2017 года на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», по итогам которого 91 водитель был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. В Твери остановили 21 водителя с признаками опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области сообщаеть о пьяных водителях по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).