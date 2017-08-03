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На общественных слушаниях в Твери обсуждают изменения в Генеральный план города

На общественных слушаниях в Твери обсуждают изменения в Генеральный план города - ТИА
03 Августа 2017 17:29
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В Генеральный план Твери внесены изменения. Поправки обсуждаются на публичных слушаниях. Современные города быстро развиваются и меняются. Чтобы этот процесс не был хаотичным, необходим генеральный план. В Твери этот документ был принят в 2012 году и со временем потребовал изменений.

В основном они носят технический характер, как сообщили в пресс-службе администрации города. Так, некоторые улицы в плане пересекали территории детских садов, одна из улиц проходила по Комсомольской роще – эти недочёты были устранены. Также в документе проведено зонирование – были сформированы отраслевые зоны образования, здравоохранения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Обозначены в плане новые социальные объекты. Например, детское дошкольное учреждение запланировано в районе нового строительства по улице Склизкова, рядом с которым расположен дом ребёнка «Теремок».

– Микрорайон активно развивается, много новостроек, и очень много маленьких детей. Конечно, потребность в социальных объектах здесь большая, – поделилась своим мнением главный врач дома ребёнка «Теремок» Татьяна Жомова.

Если необходимость в социальных объектах мало у кого вызывает сомнения, то по развитию транспортной инфраструктуры мнения горожан разделились. Если одни выступали за такое развитие, то другие требовали отменить строительство новых дорог, проходящих рядом с их жилыми домами.

– Каждому из нас, наверное, хочется жить одному, чтобы вокруг не было соседей, а была такая прекрасная зелёная лужайка, – объяснил разногласия горожан архитектор Андрей Барковский. – Но мы живём в реальном мире, и нужно учитывать не только свои личные интересы, но и в целом интересы города.

Многие пришли на общественные слушания, обеспокоенные тем, что в Бобачёвской роще, якобы, будет произведена вырубка для дальнейшего строительства. Однако оказалось, что в документе была допущена техническая ошибка, и ни одно дерево из-за изменений в Генплан не пострадает.

– Меня интересовал вопрос именно по Бобачёвской роще, – рассказала местная жительница Галина Абрамова. – Я получила ответ и успокоилась, это была для меня хорошая новость. Вообще, что касается слушаний, получила много информации, было очень конструктивно и интересно.

Задать свои вопросы по теме внесения изменений в Генплан может любой житель. Общественные слушания пройдут во всех районах города, как сообщает пресс-служба администрации Твери.

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Метки: генеральный план твери внесение изменений в генеральный план твери застройка твери
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Слышал от чиновников такой термин - "провести через общественные слушания". Я это так понимаю, что решение принято, только дело за малым - прикрыться общественностью. Поэтому лично у меня отношение к подобным слушаниям скептическое, хотя я сам на них ни разу не был, да и не звали. И не позовут.
    03.08.2017 17:42
    0 | 6

    • 4ester 
      А кто мешает прийти и послушать? Информация вся здесь http://www.tver.ru/townbuilding/
      03.08.2017 18:00
      2 | 0

      • MikeH 
        Внезапно! Большинство жителей города работает до 18 часов.
        03.08.2017 19:20
        0 | 0
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