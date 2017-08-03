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В Тверской области на линиях электропередачи есть разрушения, протяженностью более 1,5 км

03 Августа 2017 17:14
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Фоторепортаж

На северо-западе Тверской области продолжается борьба энергетиков с последствиями шторма, который накануне обрушил всю свою мощь на Андреапольский, Нелидовский, Торопецкий, Торжокский, Пеновский Осташковский и другие районы.

Стихия разрушительной силы нанесла большой ущерб электросетевому комплексу Верхневолжья. На отдельных линиях электропередачи зафиксированы разрушения, протяженностью по 1,5 и более километров. Ветер ураганной силы вырывал, ломал и валил деревья на воздушные линии, провоцируя не только обрывы проводов, но повреждения опор ЛЭП.

В настоящее время специалисты Тверьэнерго, а также прибывающие к ним на помощь коллеги из других филиалов ПАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» ведут аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях 35-10 кВ и в распределительной сети 10 – 0,4 кВ. По решению Штаба Россетей, контролирующего ход АВР, на помощь тверскому филиалу привлечены энергетики ПАО «ФСК ЕЭС», а также специалисты ПАО «МОЭСК». Совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тверской области энергетики разбирают завалы деревьев, ремонтируют опоры, осуществляют натяжку проводов.

Населенные пункты области, там, где это позволяет ситуация, запитываются по временным схемам электроснабжения. Для этого в том числе используются 20 резервных источников электроэнергии (РИСЭ), общей мощностью 1,4 MBA. По решению руководства МРСК Центра, в регион отправлены еще 15 дополнительных РИСЭ.

Более подробную информацию о ходе восстановительных работ можно получить круглосуточно по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.

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Метки: ураган мрск цента тверьэнерго обрыв проводов последствия урагана
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