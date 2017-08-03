В Твери завершается восстановление электросетей после непогоды

Резкое ухудшение погоды вечером 2 августа привело к падению деревьев и повреждению линий электропередач в отдельных районах Твери. Бригады МУП «Тверьгорэлектро» устраняют последствия аварийных ситуаций.
Сразу же после прекращения шквального ветра и получения первых сигналов о повреждениях начались ремонтно-восстановительные работы. На места выехали 8 аварийных бригад МУП «Тверьгорэлектро» и 10 единиц спецтехники. Утром четверга работы продолжились. На помощь ночным бригадам пришли новые силы. Сейчас на восстановлении электроснабжения задействовано 15 бригад.
Наиболее серьёзный ущерб непогода нанесла в Заволжском районе Твери. Здесь было зафиксировано три основных участка повреждений: в посёлке Вагонников, микрорайоне "Юность" на улице Набережная Иртыша и в Затверечье. В общей сложности отключения электроэнергии затронули 10 многоквартирных жилых домов и порядка 1000 домов частного сектора. В большинстве случаев подачу электричества удалось возобновить оперативно благодаря переключению потребителей на резервные сети. Основной объём восстановительных работ завершится 3 августа.
– Работы велись всю ночь, аварийные бригады, в первую очередь, устраняли повреждения, связанные с отключением света в жилом фонде, – отмечает директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман. – Избежать более серьёзных последствий стихи удалось благодаря своевременной профилактике и работе по модернизации сетевого хозяйства. Это, в первую очередь, замена деревянных опор линий электропередач на железобетонные и так называемых «голых» проводов на современный самонесущий изолированный провод - СИП.
Именно благодаря прочности проводов СИП целый ряд зафиксированных случаев падения отдельных ветвей и целых деревьев на линии электропередач обошёлся без обрывов проводов и отключений – ветви просто повисали на проводах, не причиняя им ущерба. Все подобные случаи также зафиксированы, ремонтные бригады МУП «Тверьгорэлектро» работают над их устранением.
Управление информации администрации города Твери.
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