В Твери на площади Гагарина затруднено движение из-за ремонтных работ

В районе площади Гагарина областной столицы в связи с угрозой образования провалов асфальта ведутся ремонтные работы на сетях.
Из-за длительной эксплуатации и под воздействием неблагоприятных условий одна из несущих конструкций теплового канала на данном участке пришла в негодность – на ней образовалась трещина. При непринятии срочных мер это могло привести к провалам грунта и обрушениям участков дорожного полотна.
ООО «Тверская генерация» незамедлительно приступила к работам по замене аварийной плиты перекрытия. Работы проводятся под постоянным контролем администрации города Твери. Перед организацией поставлена задача – завершить работы максимально оперативно.
В связи с проведением ремонта в ближайшее время движение автотранспорта в районе площади Гагарина может быть затруднено, автомобилистам рекомендуется по возможности пользоваться путями объезда, сообщает Управление информации администрации города Твери.
Комментарии (2)
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fen 15
03.08.2017 18:33
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