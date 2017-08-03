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В Твери на площади Гагарина затруднено движение из-за ремонтных работ

03 Августа 2017 16:20
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В районе площади Гагарина областной столицы в связи с угрозой образования провалов асфальта ведутся ремонтные работы на сетях.

Из-за длительной эксплуатации и под воздействием неблагоприятных условий одна из несущих конструкций теплового канала на данном участке пришла в негодность – на ней образовалась трещина. При непринятии срочных мер это могло привести к провалам грунта и обрушениям участков дорожного полотна.

ООО «Тверская генерация» незамедлительно приступила к работам по замене аварийной плиты перекрытия. Работы проводятся под постоянным контролем администрации города Твери. Перед организацией поставлена задача – завершить работы максимально оперативно.

В связи с проведением ремонта в ближайшее время движение автотранспорта в районе площади Гагарина может быть затруднено, автомобилистам рекомендуется по возможности пользоваться путями объезда, сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: затруднено движение ремонтные работы на площади гагарина площадь гагарина
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Комментарии (2)

  • hockey 
    ТИА, оперативно новости публикуете. Уже который день там полоса перекрыта.
    03.08.2017 17:12
    0 | 2

  • fen 15 
    Там полная опа и неразбериха, как минимум на время проведения работ нужны инспектора, а то наглые водятлы вылезают и перекрывают движение на перекрестке Вогжанова и спуска с моста. Третий раз за лето там копают.
    03.08.2017 18:33
    0 | 2
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