В Твери на площади Гагарина затруднено движение из-за ремонтных работ

В районе площади Гагарина областной столицы в связи с угрозой образования провалов асфальта ведутся ремонтные работы на сетях.

Из-за длительной эксплуатации и под воздействием неблагоприятных условий одна из несущих конструкций теплового канала на данном участке пришла в негодность – на ней образовалась трещина. При непринятии срочных мер это могло привести к провалам грунта и обрушениям участков дорожного полотна.

ООО «Тверская генерация» незамедлительно приступила к работам по замене аварийной плиты перекрытия. Работы проводятся под постоянным контролем администрации города Твери. Перед организацией поставлена задача – завершить работы максимально оперативно.

В связи с проведением ремонта в ближайшее время движение автотранспорта в районе площади Гагарина может быть затруднено, автомобилистам рекомендуется по возможности пользоваться путями объезда, сообщает Управление информации администрации города Твери.