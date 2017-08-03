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Во Ржеве демонтировали детскую площадку, где 10-летний ребёнок получил тяжёлые травмы

Во Ржеве демонтировали детскую площадку, где 10-летний ребёнок получил тяжёлые травмы - ТИА
03 Августа 2017 15:57
Автор:

Фоторепортаж

2 августа детскую площадку во Ржеве у дома 22/29 по ул.Садовая, где произошёл несчастный случай с 10-летним ребёнком, опечатали и огородили по решению Ржевского межрайонного следственного управления, а сегодня ее полностью демонтировали.

Саму опасную конструкцию, которая и упала на ребёнка, скорее всего, будут обследовать в рамках проведения экспертизы, а остальные элементы площадки просто убрали в целях безопасности.

Напомним, несчастный случай произошёл вечером 31 июля: мальчик гулял на детской площадке,  подошел к незакрепленной металлической конструкции в виде «турника-рукохода» и, взявшись руками за фрагмент веревки, закрепленный на одной из верхних перекладин турника, стал на ней раскачиваться. Незакрепленный турник с ребенком упал на землю и ударил мальчика.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации Детской областной больницы с черепно-мозговой травмой и переломом лицевых костей. Проведена операция, сообщает РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ".

СУ СК по Тверской области возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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Метки: ржев детская площадка турник упал на ребёнка происшествие на детской площадке чп на детской площадке
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Комментарии (5)

  • romich 
    В качестве  превентивных мер нужно  запретить, например,  рожать.  А че.  Нет тела - нет дела.
    03.08.2017 16:42
    0 | 5

  • infist 
    Ох уж эта опасная конструкция которая сама упала ребенка и турник который ударил мальчика.
    03.08.2017 16:44
    0 | 2

  • Ин окентий 
    закрепить нормально ума не хватило? лучше уничтожить все нафиг...
    03.08.2017 16:58
    0 | 3

  • dsmile 
    Где громкая отставка главы города с последующим уголовным наказанием по этому, и остальным эпизодам?
    03.08.2017 18:07
    0 | 1

    • Proletary 
      Ребенок наверняка был пьяный, еще и отвечать будет за порушенный турник.
Интересно, кроме потомков Ибн-Сины кто-нибудь наблюдал за ходом строительства?
      03.08.2017 19:04
      0 | 0
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