Во Ржеве демонтировали детскую площадку, где 10-летний ребёнок получил тяжёлые травмы

2 августа детскую площадку во Ржеве у дома 22/29 по ул.Садовая, где произошёл несчастный случай с 10-летним ребёнком, опечатали и огородили по решению Ржевского межрайонного следственного управления, а сегодня ее полностью демонтировали.

Саму опасную конструкцию, которая и упала на ребёнка, скорее всего, будут обследовать в рамках проведения экспертизы, а остальные элементы площадки просто убрали в целях безопасности.

Напомним, несчастный случай произошёл вечером 31 июля: мальчик гулял на детской площадке, подошел к незакрепленной металлической конструкции в виде «турника-рукохода» и, взявшись руками за фрагмент веревки, закрепленный на одной из верхних перекладин турника, стал на ней раскачиваться. Незакрепленный турник с ребенком упал на землю и ударил мальчика.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации Детской областной больницы с черепно-мозговой травмой и переломом лицевых костей. Проведена операция, сообщает РЖЕВ | Телекомпания "Независимая студия "РиТ".

СУ СК по Тверской области возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».