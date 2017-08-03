В Твери пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

В соответствии с Единым календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации 12 августа в Твери, на площадке перед ДС «Юбилейный, пройдет региональный этап всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Соревнования проводятся в трех возрастных категориях:

до 16 лет – юноши и девушки 2001 г.р. и младше;

17 - 18 лет – юноши и девушки 1999 - 2000 г.р.;

19 лет и старше – мужчины и женщины 1998 г.р. и старше.

Заявки принимаются только от укомплектованных команд, состоящих из четырех человек. Участники соревнований допускаются только при наличии справки от врача.

Заявки принимаются в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области до 10 августа 2017 года.