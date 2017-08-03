В усадьбе Домотканово пройдёт Второй ДЖАЗ-пленэр

20 августа в живописном парке усадьбы Домотканово, где любил работать за мольбертом Валентин Серов и где находится единственный в России мемориальный музей художника, откроется II ДЖАЗ-пленэр.

В этом году гости фестиваля насладятся исполнительским мастерством и импровизациями замечательных музыкантов. С 13:00 зрителей ожидает насыщенная музыкальная программа: на сцене выступит Трио Валерия Степанова из Москвы, Евгений Малышев, тверской муниципальный эстрадно-джазовый оркестр под управлением Павла Смирнова, трио Владимира Ишиева, трио Валерия Соколова, вокальное трио Jazz Splash.