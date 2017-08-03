В Твери открывается уникальная выставка аутентичных музыкальных глиняных инструментов и игрушек

В Центральной городской библиотеке им. А.И.Герцена с 7 по 27 августа будет экспонироваться уникальная выставка аутентичных музыкальных инструментов и игрушек из глины. Автор работ - профессор Владимир Иванович Ситников, зав. кафедрой НХТ РГУ им. А. Н. Косыгина, более 20 лет изучает промысел тверской глиняной игрушки в теории и на практике.

При создании каждой игрушки Владимир Иванович стремится сохранить древние технологические приёмы, образ и композицию, а при создании свистульки или окарины мастер также придерживается традиционной настройки для создания особого звучания.

В.И. Ситников - участник всероссийской выставки «Гончары России», 2015 г., Всероссийского фестиваля мастеров народных игрушек, межрегиональной выставки " Современные гончары России" 2015 г., ведёт широкую педагогическую, научную и просветительскую деятельность в области фольклористики.

Открытие выставки состоится 8 августа в 16-00. Вход свободный!