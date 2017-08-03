Нелепое ДТП в Твери: водитель маршрутки не заметил "Мерседес" и человека на парковке

ДТП произошло днём у дома 28 на улице Левитана, на парковке у танцевального клуба.
Водитель маршрутки № 2 отвлекся на упавший мобильный телефон и не заметил людей и припаркованные машины. Маршрутка вильнула вправо, задев боковым зеркалом ковырявшегося в багажнике водителя «ВАЗ-2113» и въехав в «Мерседес».
Ничего не подозревающий водитель «тринадцатой» получил ушибы и ссадины рук и лба. «Мерседес» же от удара вылетел на тротуар.
Пассажиры маршрутки в ДТП не пострадали.
Комментарии (8)
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Buzzer
03.08.2017 15:51
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bae99
03.08.2017 16:14
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Ferapont
03.08.2017 16:22
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