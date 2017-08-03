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Нелепое ДТП в Твери: водитель маршрутки не заметил "Мерседес" и человека на парковке

Нелепое ДТП в Твери: водитель маршрутки не заметил "Мерседес" и человека на парковке - ТИА
03 Августа 2017 13:55
Автор:

Фоторепортаж

ДТП произошло днём у дома 28 на улице Левитана, на парковке у танцевального клуба.

Водитель маршрутки № 2 отвлекся на упавший мобильный телефон и не заметил людей и припаркованные машины. Маршрутка вильнула вправо, задев боковым зеркалом ковырявшегося в багажнике водителя «ВАЗ-2113» и въехав в «Мерседес».

Ничего не подозревающий водитель «тринадцатой» получил ушибы и ссадины рук и лба. «Мерседес» же от удара вылетел на тротуар.

Пассажиры маршрутки в ДТП не пострадали.

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Метки: дтп с маршруткой тверские маршрутки гибдд по тверскйо области протаранил парковку
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Комментарии (8)

  • awk555 
    Это не нелепое,это для чурбанских джамжуток обыденное ДТП!!!!
    03.08.2017 14:25
    0 | 29

  • ДеД 
    Доколе?
    03.08.2017 14:31
    0 | 7

  • Alx 
    В Мерседесе в фаре больше электроники, чем у меня в ноутбуке
    03.08.2017 14:39
    0 | 19

    • MikeH 
      Не завидуйте. Былая надежность Мерсов канула в лету, а вот стоимость ТО и ремонта вполне на уровне. Так что ну его нафиг, железяку беспонтовую. Особо доставляют отзывы владельцев новых мерсов с накрывшийся коробкой... 
А сколько там пневмоподвесочка стоит....
      03.08.2017 15:00
      1 | 3

  • volna 
    И вот на таком транспорте вместо трамвая теперь придется ездить...
    03.08.2017 15:17
    0 | 10

  • Buzzer 
    Гнать надо талибов по домам.
    03.08.2017 15:51
    0 | 2

    • bae99 
      Гнать надо не талибов, а закрывать надо чиновников....
      03.08.2017 16:14
      1 | 3

      • Ferapont 
        Т.е. чиновников отправлять в дома талибов ?
        03.08.2017 16:22
        0 | 3
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