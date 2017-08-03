В Тверской области Госжилинспекция и подразделения «Газпрома» будут совместно выявлять нарушения в сфере газоснабжения

Государственная жилищная инспекция Тверской области заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение Тверь». Стороны будут взаимодействовать и обмениваться информацией в сфере профилактики, выявления и пресечения нарушений требований законодательства при предоставлении услуги по газоснабжению жителям Верхневолжья.

В частности, запланированы совместные проверки соблюдения требований безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Также «Газпром межрегионгаз Тверь» и «Газпром газораспределение Тверь» будут предоставлять в контролирующий орган информацию о выявленных фактах уклонения от заключения обязательных договоров на техобслуживание и ремонт газового оборудования, несанкционированных подключениях, попытках обхода приборов учёта и других нарушениях.

- Мы активно работаем с компанией «Газпром» и дочерними структурами. В планах — повысить уровень газификации. В этом году мы в два раза увеличили объём средств по этому направлению, — скахал губернатор Игорь Руденя-

Региональной программой газификации предусмотрено строительство газопровода-отвода Ржев-Оленино-Нелидово, проведение голубого топлива в юго-западную и северо-восточную части региона. Всего на её реализацию в 2017-2021 годах планируется направить более 2,2 млрд рублей, что позволит построить порядка 186 км газопроводов-отводов, около 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов.

Объём финансирования программы на текущий год — свыше 586 млн рублей. Из них около 298 млн рублей обеспечивается за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.

По итогам реализации программы газ будет подведён в 41 населённый пункт, что позволит создать условия для дальнейшей газификации более 25 тыс. домовладений и квартир, в которых проживают более 60 тысяч жителей региона. К концу 2021 года планируется газифицировать все районы Верхневолжья.

Решение об ускорении темпов этой работы принято в ходе переговоров, проведённых Губернатором Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает правительство Тверской области