tvernews.ru
03 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области Госжилинспекция и подразделения «Газпрома» будут совместно выявлять нарушения в сфере газоснабжения

03 Августа 2017 13:38
Автор:

Государственная жилищная инспекция Тверской области заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и АО «Газпром газораспределение Тверь». Стороны будут взаимодействовать и обмениваться информацией в сфере профилактики, выявления и пресечения нарушений требований законодательства при предоставлении услуги по газоснабжению жителям Верхневолжья.

В частности, запланированы совместные проверки соблюдения требований безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Также «Газпром межрегионгаз Тверь» и «Газпром газораспределение Тверь» будут предоставлять в контролирующий орган информацию о выявленных фактах уклонения от заключения обязательных договоров на техобслуживание и ремонт газового оборудования, несанкционированных подключениях, попытках обхода приборов учёта и других нарушениях.

- Мы активно работаем с компанией «Газпром» и дочерними структурами. В планах — повысить уровень газификации. В этом году мы в два раза увеличили объём средств по этому направлению, — скахал губернатор Игорь Руденя- 

Региональной программой газификации предусмотрено строительство газопровода-отвода Ржев-Оленино-Нелидово, проведение голубого топлива в юго-западную и северо-восточную части региона. Всего на её реализацию в 2017-2021 годах планируется направить более 2,2 млрд рублей, что позволит построить порядка 186 км газопроводов-отводов, около 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов.

Объём финансирования программы на текущий год — свыше 586 млн рублей. Из них около 298 млн рублей обеспечивается за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.

По итогам реализации программы газ будет подведён в 41 населённый пункт, что позволит создать условия для дальнейшей газификации более 25 тыс. домовладений и квартир, в которых проживают более 60 тысяч жителей региона. К концу 2021 года планируется газифицировать все районы Верхневолжья.

Решение об ускорении темпов этой работы принято в ходе переговоров, проведённых Губернатором Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Госжилинспекция подразделения «Газпрома» сотрудничество
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • RSERG 
    Опять дома и целые деревни будут сносить?
    03.08.2017 17:00
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Хрюши против!" провели свой первый очищающий рейд в Твери

2017-07-31 14:20
75

В Твери мужчина набросился на медиков с кулаками

2017-08-02 12:02
62

Что за гусеница?

2017-08-01 21:39
57

В Твери масштабный ремонт дорог начнётся с демонтажа рельсов на Советской

2017-08-01 19:11
51

В Твери снимают рельсы на улице Советской и думают, как сделать полосу для общественного транспорта

2017-08-02 17:32
46

Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

2017-08-01 12:18
39

"Расплескалась синева": как празднуют День ВДВ в Твери

2017-08-02 16:40
37

С середины августа в Твери в продажу поступят браслеты и брелоки «Иволга»

2017-07-31 19:28
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100