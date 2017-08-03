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При следственном изоляторе № 1 Твери освящена часовня для родственников заключенных

При следственном изоляторе № 1 Твери освящена часовня для родственников заключенных - ТИА
03 Августа 2017 13:30
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Фоторепортаж

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор в сослужении священнослужителей тверской епархии совершил молебен и освящение часовни в честь Пречистого образа спасителя.

На мероприятии присутствовали начальник УФСИН России по Тверской области Константин Книс, помощник начальника Управления по организации работы с верующими протоиерей Михаил Беляев, начальник следственного изолятора № 1 Андрей Рябков, сотрудники УИС области, прихожане.

На территории СИЗО-1 с 2011 года действует храм в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных». Храм возведен по проекту «Семь храмов в семи городах за один день» взамен домовой церкви. Более 20 лет окормляет его  протоиерей Михаил Беляев. В основном прихожанами храма являются осужденные, отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания.

В часовне Спаса, построенной около изолятора, смогут помолиться и поставить свечи родственники заключенных, а также все желающие.

Строительство часовни началось в прошлом году по благословению Владыки Виктора.  Настоятелем часовни является о.Михаил. Построена она на  средства тверских меценатов и прихожан. Большую помощь при отделке часовни оказал бывший осужденный.

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Метки: сизо-1 часовня в сизо
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Комментарии (3)

  • babayka69 
    Главное там исповедальню сделать нужно, или пункт приема исповеди на электронном носителе (более современно).
    03.08.2017 14:05
    0 | 2

    • Szpilki 
      Не... Это католики изголяются исповедью онлайн.
      03.08.2017 15:00
      0 | 0

    • vorobjaninoff 
      Уверен, недалек тот день, когда все будет гораздо проще... Идешь ты себе по какому-нить торговому центру, тут тебе банкоматы, линзоматы, фотоматы, кофематы, а вот тут тебе индульгемат, хошь для судимых, хошь для несудимых - суешь туда побольше наличности, а оттуда тебе чек вылезает "Грехи твои отпущены, раб божий"...
      03.08.2017 16:13
      1 | 2
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