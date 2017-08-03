При следственном изоляторе № 1 Твери освящена часовня для родственников заключенных

Митрополит Тверской и Кашинский Виктор в сослужении священнослужителей тверской епархии совершил молебен и освящение часовни в честь Пречистого образа спасителя.

На мероприятии присутствовали начальник УФСИН России по Тверской области Константин Книс, помощник начальника Управления по организации работы с верующими протоиерей Михаил Беляев, начальник следственного изолятора № 1 Андрей Рябков, сотрудники УИС области, прихожане.

На территории СИЗО-1 с 2011 года действует храм в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных». Храм возведен по проекту «Семь храмов в семи городах за один день» взамен домовой церкви. Более 20 лет окормляет его протоиерей Михаил Беляев. В основном прихожанами храма являются осужденные, отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания.

В часовне Спаса, построенной около изолятора, смогут помолиться и поставить свечи родственники заключенных, а также все желающие.

Строительство часовни началось в прошлом году по благословению Владыки Виктора. Настоятелем часовни является о.Михаил. Построена она на средства тверских меценатов и прихожан. Большую помощь при отделке часовни оказал бывший осужденный.