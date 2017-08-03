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На строительство школы в «Юности» выделили 625 миллионов рублей

На строительство школы в «Юности» выделили 625 миллионов рублей - ТИА
03 Августа 2017 13:31
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Фоторепортаж

Современная школа скоро появится в динамично развивающемся микрорайоне «Юность». Строительство объекта началось в июне этого года, сейчас работы в самом разгаре. Яркое трехэтажное здание школы общей площадью девять с половиной тысяч квадратных метров должно удачно вписаться в общий облик новой жилой застройки.

Школа рассчитана на 560 учащихся. Здесь же будет расположен и детский сад на 80 мест. Строительство нового учебного заведения должно снизить нагрузку, которая с каждым годом растет в школах микрорайона. 

- Мы не можем не замечать, как в «Юности» активно идет строительство, сколько новых домов появилось, - комментирует помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области Наталья Павлюк. - А это значит, появятся новые детки, для них, конечно, нужны места в школах. Сегодня наши образовательные учреждения переполнены, поэтому строительство этой школы просто необходимо.

Строительство этой школы было запланировано еще в то время, когда разрабатывался проект планировки территории микрорайона «Юность», но средств было недостаточно. Сегодня возведение объекта стало возможным благодаря федеральной программе, в которую вошел город.

Двести семьдесят пять миллионов рублей составила федеральная субсидия, такая же сумма была выделана из областной казны. Около семидесяти пяти миллионов рублей направлено из городского бюджета. 

- Сегодня на стройке работают семьдесят человек, генеральный подрядчик здесь – «Еврострой», - рассказывает заместитель главы администрации Твери Владимир Прокудин. - Те сроки, которые запланированы в графике, выдерживаются. Мы, конечно, будем наращивать темпы. Надеемся, что все поставленные задачи выполним.

Проектом предусмотрено обустройство спортивных площадок, зон отдыха и благоустройство прилегающей к школе территории. В планах завершить все работы до конца 2017 года.

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Метки: строительство школы в Юности 625 миллионов рублей
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