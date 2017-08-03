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С 6 августа в Твери трамваи ездить не будут

С 6 августа в Твери трамваи ездить не будут - ТИА
03 Августа 2017 13:10
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2 августа в Твери стартовала масштабная кампания по ремонту магистральных улиц. Первый этап работ начался с уборки брусчатки на отрезке улицы Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта и демонтажа неиспользуемых трамвайных рельсов. В связи с производством работ администрация города опубликовала распоряжение о полном или частичном ограничении движения и парковки по ряду улиц со 2 по 16 августа включительно:

Частичное перекрытие движения транспорта по мере производства работ:

- по улице Вагжанова, на участке площади Гагарина до Смоленского переулка;
- по Смоленскому переулку, на участке от улицы Вагжанова до улицы Советской;
- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Советской площади;
- по проспекту Калинина, на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина;
- по проспекту Ленина, на участке от проспекта Калинина до проспекта 50 лет Октября;
- по проспекту 50 лет Октября, на участке от проспекта Ленина до пересечения с автомобильной дорогой М-10 «Россия»;
- по Тверскому проспекту и проспекту Чайковского, включая Привокзальную площадь.

Полное перекрытие движения транспорта:

- по улице Софьи Перовской на период производства работ;
- по улице Советской, на участке от Советской площади до Тверского проспекта (с 6 августа на период производства работ).

На улице Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорта, а также организовано одностороннее движение транспорта в направлении к улице Софьи Перовской.

Запрещена парковка транспортных средств на улице Степана Разина, улице Вольного Новгорода и на улице Новоторжской.

Организация движения транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. При этом действует разрешение на проезд строительной техники, задействованной в производстве работ по ремонту улично-дорожной сети.

МУП ПАТП-1 на период ограничения движения транспорта по улице Советской и улице Софьи Перовской организовало движение автобусных маршрутов № 20 «Энергоремонт – Мигалово», № 21 «Южный – Мигалово» и № 154 «деревня Лебедево – поселок Дмитрово-Черкассы» по следующим улицам: улица Односторонняя -  Беляковский переулок - улица Брагина(улица Бебеля в обратном направлении) улица Новоторжская – далее по маршруту.

С 6 августа и до окончания работ будет прекращено движение трамваев по маршруту № 5 «Домостроительный комбинат – Автовокзал».

Маршрутные такси № 9 «Юность – Мигалово», № 24 «Торговый центр «Метро» - улица 1-я За линией» и № 211 «пос. Мигалово – пос. 1-е Мая - Отрадное» на период ограничения движения транспорта по улице Софьи Перовской будут ездить следующим образом: улица Односторонняя -  Беляковский переулок - улица Брагина(улица Бебеля в обратном направлении) улица Новоторжская – далее по маршруту.

График перекрытий и ограничений движения будет уточняться.

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Метки: ремонт дорог запрет на парковку ограничение движения
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Комментарии (16)

  • ArT1986 
    Здесь птицы не поют, трамваи не идут..
    03.08.2017 13:23
    1 | 8

    • awk555 
      И "ИВОЛГИ"(карты) не щебечут!!!
      03.08.2017 14:26
      1 | 5

  • TVERSKOY_SK 
    Сейчас по факту трамваи в нашем городе возят воздух и их отсутствие даже и не заметим.
    03.08.2017 13:40
    8 | 9

    • volna 
      Вы, может, и не заметите, а я в основном на трамваях с Привокзалки до работы и обратно передвигаюсь. И теперь, возвращаясь с работы, мне нужно будет выходить не у вокзала, а на Спортивном. Вроде и расстояние не очень большое, но учитывая количество дождей, не очень удобно.. А что касается "перевозки воздуха", так я вчера стоя ехала из центра до Склизкова.. Автобусы, кстати, ездят очень редко, в маршрутках душно и держаться надо практически двумя руками, чтобы не упасть.. Так что кому все равно, а кому - и не очень..
      03.08.2017 14:11
      4 | 7

      • TVERSKOY_SK 
        А зачем вам выходить на спортивном, а не на вокзале?
        03.08.2017 14:29
        2 | 4

        • volna 
          А затем, чтобы не переходить площадь (что само по себе не так и просто), а потом переход у собора, чтобы подойти  к дому.. Тамвай останавливается очень удобно, можно сразу пройти в Дикси и затем домой. Вы в курсе, сколько там домов стоит? И многие жители теперь, возвращаясь домой, будут, извините за выражение, болтаться по площади, либо выходить раньше. Еще раз повторяю, что автобусы ходят ОООчень редко и по времени неудобно, а народу с электричек прибывает много и брать маршрутки штурмом - еще то удовольствие.. Я как раз и пересела на трамвай, чтобы не стоять на одной ноге в маршрутке, притом что у меня льготный проездной и из маршруток подходит только 106 маршрутка, в которой постоянно находятся люди, возмущенные тем, что кто-то едет до центра, а не до конца.. Есть еще, правда, автобус №113, но он по графику идет очень впритык, а опаздывать не хочется.. 30 автобус вообще утром не вижу, 36-й идет рано, так что 106 - наше все теперь.. А водители, к слову сказать, частенько у вокзала не останавливаются, если молодежь не голосует, а проезжают дальше, к Спортивному.. Конечно, куда деваться, придется скрепя сердце стоять на одной ноге в маршрутке, но оптимизма это не вызывает..
          03.08.2017 14:58
          2 | 4

          • volna 
            Минусуют, видимо, любители маршруток? Те, кому жизнь и здоровье не дороги?..
            03.08.2017 15:14
            1 | 5

  • kudimov 
    Сегодня ехал в налоговую утром - встретил на Волоколамке целую колонну тралов с дорожной техникой. Штук 15 примерно, в сопровождении двух машин ГАИ. Двигались со стороны Южного моста к центру. Грандиозный ремонт грядёт... Думаю не то, что трамваи, скоро и никому по центру города не проехать будет.
    03.08.2017 13:42
    0 | 12

    • Szpilki 
      Грандиозный ремонт, говорите? А мне кажется, грандиозный распил.
      03.08.2017 14:00
      1 | 11

      • UnCle 
        Не, распил само собой, но ремонт думаю будет, причем нормльный.
        03.08.2017 14:56
        1 | 2

  • RSERG 
    Администрация думает как бы и на Тверском сдать рельсы в металлолом.
    03.08.2017 13:44
    2 | 6

  • Szpilki 
    Глянь-ка ка, как о них заботятся. Итак, ГБУ "Автомобильные дороги" http://general-ivanoff.livejournal.com/887428.html
Фигурантами уголовного дела, возбуждённого УВД по САО по статье 159 части 4 ("Мошенничество", до десяти лет тюрьмы), по предварительным данным, стали глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Станиславович Орешкин, его первый заместитель Раис Ринатович Чигликов.
Министр экономического развития Максим Орешкин (его отчество "Станиславович" чисто случайно совпадает с отчеством главы ГБУ "Автомобильные дороги").
И здесь все схемы подробно: http://www.compromat.ru/page_36196.htm
    03.08.2017 13:51
    4 | 3

  • Szpilki 
    Кто минусонул? Опровергните.
    03.08.2017 15:01
    4 | 0

  • BARBAdos 
    еще бы троллейбусы убрали и тогда совсем хорошо бы было...
    03.08.2017 15:18
    1 | 3

  • bae99 
    Городская админисрация поставила жирную точку в своей подписи о собственной некомпетентности в вопросах управления городским хозяйством.

Печально.
Печально, что городом управляют на половину ворье на половину "жертвы ЕГЭ"
    03.08.2017 16:22
    0 | 3

  • Antosha 
    в нужное время всё-равно трамвая дождаться трудно..
раньше хоть до Заволжского р-на ходил 11. была возможность дождаться хоть чего-нить... а теперь? можно на остановке прождать и в итоге уехать только на маршрутке(

хотя помню как в 2008-2009 (в часы пик) на трамвае можно было доехать быстрее чем на маршрутке от Спортивного до Речного(без пробок на Тверском и Чайковского)
    03.08.2017 18:29
    0 | 1
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