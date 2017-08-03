С 6 августа в Твери трамваи ездить не будут

2 августа в Твери стартовала масштабная кампания по ремонту магистральных улиц. Первый этап работ начался с уборки брусчатки на отрезке улицы Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта и демонтажа неиспользуемых трамвайных рельсов. В связи с производством работ администрация города опубликовала распоряжение о полном или частичном ограничении движения и парковки по ряду улиц со 2 по 16 августа включительно:

Частичное перекрытие движения транспорта по мере производства работ:

- по улице Вагжанова, на участке площади Гагарина до Смоленского переулка;

- по Смоленскому переулку, на участке от улицы Вагжанова до улицы Советской;

- по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Советской площади;

- по проспекту Калинина, на участке от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина;

- по проспекту Ленина, на участке от проспекта Калинина до проспекта 50 лет Октября;

- по проспекту 50 лет Октября, на участке от проспекта Ленина до пересечения с автомобильной дорогой М-10 «Россия»;

- по Тверскому проспекту и проспекту Чайковского, включая Привокзальную площадь.

Полное перекрытие движения транспорта:

- по улице Софьи Перовской на период производства работ;

- по улице Советской, на участке от Советской площади до Тверского проспекта (с 6 августа на период производства работ).

На улице Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорта, а также организовано одностороннее движение транспорта в направлении к улице Софьи Перовской.

Запрещена парковка транспортных средств на улице Степана Разина, улице Вольного Новгорода и на улице Новоторжской.

Организация движения транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. При этом действует разрешение на проезд строительной техники, задействованной в производстве работ по ремонту улично-дорожной сети.

МУП ПАТП-1 на период ограничения движения транспорта по улице Советской и улице Софьи Перовской организовало движение автобусных маршрутов № 20 «Энергоремонт – Мигалово», № 21 «Южный – Мигалово» и № 154 «деревня Лебедево – поселок Дмитрово-Черкассы» по следующим улицам: улица Односторонняя - Беляковский переулок - улица Брагина(улица Бебеля в обратном направлении) улица Новоторжская – далее по маршруту.

С 6 августа и до окончания работ будет прекращено движение трамваев по маршруту № 5 «Домостроительный комбинат – Автовокзал».

Маршрутные такси № 9 «Юность – Мигалово», № 24 «Торговый центр «Метро» - улица 1-я За линией» и № 211 «пос. Мигалово – пос. 1-е Мая - Отрадное» на период ограничения движения транспорта по улице Софьи Перовской будут ездить следующим образом: улица Односторонняя - Беляковский переулок - улица Брагина(улица Бебеля в обратном направлении) улица Новоторжская – далее по маршруту.

График перекрытий и ограничений движения будет уточняться.