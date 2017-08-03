На трассе М-10 под Тверью насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

3 августа, около 11:57 произошло ДТП на 203 км трассы М-10 (Калининский район). Женщина-водитель машины Honda Civic двигалась по левому ряду в направлении Москвы. По её словам, в попутном направлении одновременно ехал другой автомобиль по правой полосе, из-за которого она не смогла вовремя увидеть пешехода, переходившего проезжую часть по переходу. В результате была сбита насмерть женщина, на вид 50-ти лет. Личность погибшей устанавливается, как и все обстоятельства происшествия, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области.