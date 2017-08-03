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На трассе М-10 под Тверью насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

03 Августа 2017 12:46
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3 августа, около 11:57 произошло ДТП на 203 км трассы М-10 (Калининский район). Женщина-водитель машины Honda Civic двигалась по левому ряду в направлении Москвы. По её словам, в попутном направлении одновременно ехал другой автомобиль по правой полосе, из-за которого она не смогла вовремя увидеть пешехода, переходившего проезжую часть по переходу. В результате была сбита насмерть женщина, на вид 50-ти лет. Личность погибшей устанавливается, как и все обстоятельства происшествия, сообщили ТИА в УГИБДД по Тверской области. 

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Метки: дтп на трассе трасса м-10 сбили пешехода дтп с погибшим происшествие в Тверской области
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Комментарии (2)

  • Buzzer 
    За рулём п...а-это не езда.
    03.08.2017 12:54
    1 | 0

  • horton 
    Неубедительное какое то оправдание...
    03.08.2017 12:58
    0 | 2
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