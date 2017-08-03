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На всей территории Тверской области будет действовать сеть ЕРКЦ

03 Августа 2017 12:19
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Развитие в регионе единой платёжно-сервисной системы в сфере жилищно-коммунальных услуг обсудили на совещании в правительстве Тверской области. В идеале - сеть филиалов единого расчётного кассового центра (ЕРКЦ) должна охватить 100% территории Верхневолжья.

Задача этой системы — обеспечить максимальную собираемость платежей, прозрачность и удобство для граждан. Очень важно, чтобы население получало единый платёжный документ по всем направлениям оказанных жилищно-коммунальных услуг. В рамках системы часть полученных от жителей области платежей будут направлять напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Таким образом, сеть ЕРКЦ будет располагать единой региональной базой данных о потребителях и поставщиках услуг ЖКХ, начисленных суммах и совершённых платежах. При формировании этой базы планируется использовать опыт других субъектов по применению автоматизированных систем работы с платежами в коммунальной сфере.

В настоящее время действует головной офис центра в Твери, а также подразделения в Вышнем Волочке, Нелидово, Бологое, Андреаполе, Калининском районе. Готовятся к открытию филиалы в Ржеве, Торжке, Кимрах, Удомле, Спирово.

На официальном сайте http://www.erkc-tver.ru для граждан доступен личный кабинет, где можно оплатить все услуги в режиме онлайн и отследить историю предыдущих платежей.

Развитие ЕРКЦ — одна из мер, которые реализуются в рамках комплексного плана региона по сокращению уровня долгов перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг и ресурсов.

 

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Метки: еркц единый расчётно-кассовый центр
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Комментарии (7)

  • ДеД 
    "Значить, будут грабить!" (цитата)
    03.08.2017 12:38
    0 | 0

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      03.08.2017 12:49
      0 | 0

  • Эго 
    Сходила, посмотрела условия обслуживания. Ничего нового. Если со Сбером все ясно, то обещалки БИНа "При оплате всех  видов платежей за ЖКУ платежи ООО "ЕРКЦ" принимаются без взимания комиссии" - блеф. После обновления БИНовского ПО, с меня содрали 15 р комиссии за платеж в 310 р в пользу ЕРКЦ. Причем, БИН утверждает, что такого быть не может и сумма комиссии должна вернуться, но по каким-то неясным для них причинам она не возвращается. Хотя мне вообще не понятно, как платеж (проведенный платеж!) может висеть в холде почти месяц. Короче. Считать мой твик предупреждением пользователям интернет-банка БИНа.
    03.08.2017 12:46
    0 | 1

    • zilberman 
      Не стоит пользоваться столь вшивыми банками с такой богатой историей.
      03.08.2017 12:58
      0 | 0

      • Эго 
        Огласите, плиз, список кошерных банков
        03.08.2017 13:04
        0 | 0

  • zilberman 
    Вместо того, чтобы заняться чем то действительно полезным, они опять плодят никому не нужных посредников. Которые не делают ничего более, кроме как мухлюют с деньгами и помимо этого вполне официально кладут себе процент с операции в карман.
    03.08.2017 13:00
    0 | 3

    • Эго 
      Солидарна, ребе.
      03.08.2017 13:06
      0 | 0
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