На всей территории Тверской области будет действовать сеть ЕРКЦ

Развитие в регионе единой платёжно-сервисной системы в сфере жилищно-коммунальных услуг обсудили на совещании в правительстве Тверской области. В идеале - сеть филиалов единого расчётного кассового центра (ЕРКЦ) должна охватить 100% территории Верхневолжья.

Задача этой системы — обеспечить максимальную собираемость платежей, прозрачность и удобство для граждан. Очень важно, чтобы население получало единый платёжный документ по всем направлениям оказанных жилищно-коммунальных услуг. В рамках системы часть полученных от жителей области платежей будут направлять напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Таким образом, сеть ЕРКЦ будет располагать единой региональной базой данных о потребителях и поставщиках услуг ЖКХ, начисленных суммах и совершённых платежах. При формировании этой базы планируется использовать опыт других субъектов по применению автоматизированных систем работы с платежами в коммунальной сфере.

В настоящее время действует головной офис центра в Твери, а также подразделения в Вышнем Волочке, Нелидово, Бологое, Андреаполе, Калининском районе. Готовятся к открытию филиалы в Ржеве, Торжке, Кимрах, Удомле, Спирово.

На официальном сайте http://www.erkc-tver.ru для граждан доступен личный кабинет, где можно оплатить все услуги в режиме онлайн и отследить историю предыдущих платежей.

Развитие ЕРКЦ — одна из мер, которые реализуются в рамках комплексного плана региона по сокращению уровня долгов перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг и ресурсов.