Адвокат и бывший сотрудник Росреестра обвиняются в махинациях с квартирами

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Твери, в том числе в отношении бывшего работника Управления Росреестра по Тверской области и адвоката Адвокатской палаты Тверской области, обвиняемых в совершении четырех преступлений по статье "Мошенничество" и одного преступления по статье "Покушение на мошенничество".

Прокуратура Тверской области сообщает, что обвиняемые в течение 2015 года в Твери мошенническим путем приобрели право собственности на 2 квартиры и еще на 2 квартиры, являющиеся выморочным имуществом после смерти одиноких владельцев. Также им до конца не удалось оформить собственность на одну квартиру.

Согласно преступному плану подконтрольные обвиняемым лица, ведущие антиобщественный образ жизни и не осведомленные о преступном умысле злоумышленников, играли роли представителя продавца по фиктивной доверенности и «покупателя».

Их полномочия в Управлении Росреестра по Тверской области удостоверялись подложными нотариальными доверенностями, якобы выданными собственниками квартир. В дальнейшем подписывался договор купли-продажи квартиры и иные необходимые документы, достаточные для принятия Управлением Росреестра по Тверской области решения о переходе права собственности на квартиры, таким образом обвиняемые получали возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Твери для рассмотрения по существу.