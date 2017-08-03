В Тольятти задержали мужчину, который "разводил" жителей Тверской области на деньги

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ГУ УМВД России по Самарской области в Тольятти задержали участника преступной группы, ранее судимого за тяжкое преступление.

Злоумышленник специализировался на телефонном мошенничестве. В распоряжении подозреваемого была база с телефонными номерами, а также паспортными и иными личными данными жителей Тверской области и других регионов России. Мужчина звонил людям на мобильные телефоны, представляясь сотрудником службы безопасности банка, и сообщал о том, что произошел технический сбой на сервере, который якобы может привести к потере денежных средств со счета банковской карты. Вводя граждан в заблуждение, мужчина получал пароли и ПИН-коды их карт и похищал деньги со счетов потерпевших.

Подозреваемого взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция татьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД России по Тверской области