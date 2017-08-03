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Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на территории Тверской области

03 Августа 2017 11:08
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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в круглосуточном режиме устраняют повреждения линий электропередачи, вызванных сильнейшим грозовым фронтом, прошедшим 2 августа по территории региона. Основной ущерб стихия нанесла электросетевому комплексу районов, расположенных на северо-западе Тверской области. Порывы ветра были настолько сильными, что срывали крыши со зданий и вырывали деревья, заваливая их на воздушные линии.

На выручку тверским энергетикам оперативно прибывают коллеги из других филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, а также ПАО "МОЭСК" и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - "Валдайское ПМЭС". Всего аварийно-восстановительными работами сегодня 3 августа будут заниматься 169 бригад или порядка 850 энергетиков.

В настоящее время, по оперативной информации, уже восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров 110 кВ. На линиях других классов напряжения установлены все места повреждений, ведутся аварийные ремонты.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области. В подразделениях созданы резервы на случай увеличения количества обращений. В готовности находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.

Для информирования населения о ходе восстановления электроснабжения сотрудниками надзорных органов МЧС и представителями районных администраций организованы подворовые обходы.

Телефон горячей линии ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» – 8-800-50-50-115.

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Метки: ураган стихия грозовой фронт последствия урагана
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