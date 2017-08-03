Администрацию Бологовского района наказали за разрешение провести митинг против коррупции

Бологовская межрайонная прокуратура проверила информацию из социальной сети «ВКонтакте» о призыве к проведению 12 июня несанкционированного митинга.

Установлено, что 29 мая в администрацию Бологовского района поступило уведомление о проведении митинга для поддержки требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Местом проведения публичного мероприятия был указан парк Ленина г. Бологое.

Однако в этот день в указанном месте МБОУ «Молодежный центр» было запланировано проведение акции «Цвета родной страны», в связи с чем администрация предложила альтернативное место для проведения акции протеста - сквер между Бологовским колледжом и многоквартирным домом.

Однако, в силу ч.3 ст. 5.1 Тверской области от 10.10.2006 № 98-ЗО "О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тверской области", на территориях, непосредственно прилегающих к жилым и многоквартирным домам, проводить митинги запрещено.

Таким образом, администрация Бологовского района нарушило законодательство.

В вязи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор Главе района вынес представление об устранении нарушений закона: должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, публичное мероприятие проведено не было.