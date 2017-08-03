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Администрацию Бологовского района наказали за разрешение провести митинг против коррупции

03 Августа 2017 10:21
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Бологовская межрайонная прокуратура проверила информацию из социальной сети «ВКонтакте»  о призыве к проведению 12 июня несанкционированного митинга.

Установлено, что 29 мая в администрацию Бологовского района поступило уведомление о проведении митинга для поддержки требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. Местом проведения публичного мероприятия был указан парк Ленина г. Бологое.

Однако в этот день в указанном месте МБОУ «Молодежный центр» было запланировано проведение акции «Цвета родной страны», в связи с чем администрация предложила альтернативное место для проведения акции протеста - сквер между Бологовским колледжом и многоквартирным домом.

Однако, в силу ч.3 ст. 5.1 Тверской области от 10.10.2006 № 98-ЗО "О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории Тверской области", на территориях, непосредственно прилегающих к жилым и многоквартирным домам, проводить митинги запрещено.
Таким образом, администрация Бологовского района нарушило законодательство.

В вязи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор Главе района вынес представление об устранении нарушений закона: должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, публичное мероприятие проведено не было.

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Метки: бологое митинг против коррупции
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Комментарии (5)

  • ДеД 
    Мутно.
То ли разрешили, то ли нет... Если разрешили, то странно (сами, что ли, белые и пушистые?), если не разрешили - за что наказали?
    03.08.2017 10:43
    0 | 1

  • kudimov 
    Наверно наказали, а на ушкО сказали - "Молодцы! Так держать!" И премию дали.
    03.08.2017 10:49
    0 | 5

  • aldan 
    Свобод в России, право, через край
В ней для свобод чудесный рай,
Свобода совести и слова,
Печати, митинга любого,
Свобода шествий, демонстраций,
Парадов, праздничных оваций!
И уж давно потерян счёт
Предпринимательских свобод!
    03.08.2017 11:00
    0 | 6

  • Судья 
    нельзя у нас против коррупции переть,затрагиваешь честь чиновника
    03.08.2017 11:53
    0 | 2

    • id1Ray 
      российский чиновник и честь понятия несовместимые
      03.08.2017 12:11
      0 | 0
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