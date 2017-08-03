Улица Оснабрюкская оцеплена из-за подозрительного хлопка

Сотрудники правоохранительных органов, пожарные вызваны к месту ЧП. Взрыв произошел под "Семеркой". Территория оцеплена, машина визуально не пострадала, нет пострадавших и среди людей. Возможно, кто-то баловался с петардами.
Сотрудники правоохранительных органов, пожарные вызваны к месту ЧП. Взрыв произошел под "Семеркой". Территория оцеплена, машина визуально не пострадала, нет пострадавших и среди людей. Возможно, кто-то баловался с петардами.
|2017-07-31 14:20
|2017-07-27 18:29
|2017-08-02 12:02
|2017-08-01 21:39
|2017-08-02 17:32
|2017-07-27 18:03
Комментарии (2)
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Proletary
03.08.2017 11:16
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