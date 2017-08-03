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Улица Оснабрюкская оцеплена из-за подозрительного хлопка

Улица Оснабрюкская оцеплена из-за подозрительного хлопка - ТИА
03 Августа 2017 10:00
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Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов, пожарные вызваны к месту ЧП. Взрыв произошел под "Семеркой". Территория оцеплена, машина визуально не пострадала, нет пострадавших и среди людей. Возможно, кто-то баловался с петардами.

 

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Метки: хлопок на Оснабрюкской оцеплена улица тверь
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Комментарии (2)

  • id1Ray 
    чем именно хлопок петарды подозрителен? зачем из-за него что-то оцеплять?
я понимаю что звонок от граждан нужно отработать, но такое и по телефону можно отсечь.
    03.08.2017 11:01
    0 | 0

  • Proletary 
    У соседей 
"К 10:30 прибыли сотрудники ФСБ, взрывотехники.
В 11:07 сотрудники спецслужб проверили место происшествия и подтвердили, что взрыв был – взорвалась страйкбольная граната."
    03.08.2017 11:16
    0 | 0
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