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В Тверской области 20 кандидатов в депутаты имеют судимости

В Тверской области 20 кандидатов в депутаты имеют судимости - ТИА
03 Августа 2017 09:51
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2 августа председатель избирательной комиссии Тверской области выступила на межведомственном совещании в прокуратуре Тверской области, посвященном вопросам обеспечения законности проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва.

В работе совещания приняли участие представители Правительства Тверской области, Следственного Комитета, УФСБ, УМВД, УФСИН, Главного Управления МЧС РФ по Тверской области, региональных управлений федеральной службы служебных приставов, Минюста РФ по Тверской области, Роскомнадзора, межрайоные прокуроры и прокуроры районов, на территории которых 10 сентября 2017 года пройдут избирательные кампании.

Валентина Дронова представила коллегам общую информацию о количестве избирательных кампаний, которые пройдут в Единый день голосования в Тверской области, привела актуальные данные о выдвижении и регистрации кандидатов на этих выборах.

Особое внимание было уделено проверкам сведений, представленных кандидатами. Данные проверки в соответствии с действующим законодательством проводят организующие выборы избирательные комиссии с привлечением компетентных органов. Проверке подлежат личные сведения: паспортные данные, образование, наличие у кандидатов иностранного гражданства и вида на жительство в зарубежных странах, сведения об имущественном положении, использовании финансовых инструментов, в том числе иностранных, ценных бумагах, имеющихся у кандидатов, а также сведений о судимости.

Председатель избирательной комиссии Тверской области, в частности, отметила, что по имеющейся на данный момент информации, среди выдвинутых кандидатов 20 человек имеют судимости, в том числе снятые и погашенные.

Валентина Дронова отметила высокий уровень конструктивного взаимодействия избирательных комиссий с подразделениями УМВД РФ по Тверской области, задействованными в проведении проверок сведений о всех 1180 кандидатах, выдвинутых для участия в выборах на территории региона.

 

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Метки: выборы единый день голосования-2017 10 сентября избирком тверской области валентина дронова кандидаты в депутаты
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Комментарии (16)

  • Buzzer 
    По чему-то я совсем не удивлён.
    03.08.2017 10:12
    0 | 3

  • Proletary 
    Ну как тут не вспомнить замшелый боян
---
..."Много шуму наделала история в К-ской области, когда на муниципальных выборах кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел. Мало кто знает продолжение этой истории.
Член избиркома вызвал полицию. Пришел участковый, который тоже узнал кандидата, т.к. сам сидел на малолетке и познакомился с кандидатом на этапе в Чите. Составили протокол и вызвали наряд.
Приехали два ППС-ника, которых узнал член избиркома как сокамерников по СИЗО, где их всех привлекали прежде по 228 УК (наркотики). Все вместе поехали в районный суд к дежурному судье.
Дежурного судью узнал кандидат на выборах и один ППС-ник. Оказалось, она прежде работала проституткой на трассе Воронеж-Борисоглебск. Вызвали срочно прокурора.  Приехал прокурор района, в котором все узнали раскоронованного вора в законе "Соуса", который удрал в 1995 году с общаком на Кипр. Побежали за ним, но не догнали. Потом плюнули, решили больше никого не вызывать, и разошлись"...
    03.08.2017 10:17
    0 | 15

  • Судья 
    К Южному прицепили тюремщика все знают
    03.08.2017 10:24
    0 | 3

  • romich 
    У нас полстраны с судимостью,  что ж теперь,  от людей  носы  воротить?
    03.08.2017 10:31
    4 | 4

    • ДеД 
      Статьи  у всех разные!
      03.08.2017 10:46
      0 | 5

    • Mak 
      ну как бы да)
      Прикрепленные изображения:
      03.08.2017 11:03
      0 | 0

      • ДеД 
        Россию и её народ поставил раком он и вот... Да нет статьи на это счёт!
        03.08.2017 11:26
        0 | 2

    • Эго 
      romich, нос воротить? Как можно! Надо срочно менять закон о выборах. И к управлению страной допускать только проверенных господ-товарищей с серьёзной статьёй. А кто шконку не юзал, того отсеивать на этапе приема документов.
      03.08.2017 11:14
      0 | 7

      • romich 
        Мне  плевать на выборы и кандидатов. С колокольни. Я о людях  вообще.
        03.08.2017 12:04
        0 | 0

        • Эго 
          Так, ваш нос, romich, насильно никто и не пытается воротить. Держите его по-ветру. Если же вы лично о своей судимости, но нам, виртуалам, так же пох на нее, как вам на кандидатов. Оцениваются ваши комменты, а не ваша статья.
          03.08.2017 12:58
          0 | 1

          • romich 
            Дура ты  с ушами прохладными.
            03.08.2017 12:59
            0 | 0

            • Эго 
              Спасибо за столь изысканный комплимент.
              03.08.2017 13:01
              0 | 1

              • romich 
                Всегда пожалуйста.  Обращайтесь.
                03.08.2017 13:06
                0 | 0

                • Эго 
                  Не обещаю У вас низкий КПД.
                  03.08.2017 13:08
                  0 | 0

                  • romich 
                    Кто у меня низкий???
                    03.08.2017 13:11
                    0 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    У мудени СвЫН наркоха и то ничего
    03.08.2017 12:57
    0 | 1
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