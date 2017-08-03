В Тверской области 20 кандидатов в депутаты имеют судимости

2 августа председатель избирательной комиссии Тверской области выступила на межведомственном совещании в прокуратуре Тверской области, посвященном вопросам обеспечения законности проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва.

В работе совещания приняли участие представители Правительства Тверской области, Следственного Комитета, УФСБ, УМВД, УФСИН, Главного Управления МЧС РФ по Тверской области, региональных управлений федеральной службы служебных приставов, Минюста РФ по Тверской области, Роскомнадзора, межрайоные прокуроры и прокуроры районов, на территории которых 10 сентября 2017 года пройдут избирательные кампании.

Валентина Дронова представила коллегам общую информацию о количестве избирательных кампаний, которые пройдут в Единый день голосования в Тверской области, привела актуальные данные о выдвижении и регистрации кандидатов на этих выборах.

Особое внимание было уделено проверкам сведений, представленных кандидатами. Данные проверки в соответствии с действующим законодательством проводят организующие выборы избирательные комиссии с привлечением компетентных органов. Проверке подлежат личные сведения: паспортные данные, образование, наличие у кандидатов иностранного гражданства и вида на жительство в зарубежных странах, сведения об имущественном положении, использовании финансовых инструментов, в том числе иностранных, ценных бумагах, имеющихся у кандидатов, а также сведений о судимости.

Председатель избирательной комиссии Тверской области, в частности, отметила, что по имеющейся на данный момент информации, среди выдвинутых кандидатов 20 человек имеют судимости, в том числе снятые и погашенные.

Валентина Дронова отметила высокий уровень конструктивного взаимодействия избирательных комиссий с подразделениями УМВД РФ по Тверской области, задействованными в проведении проверок сведений о всех 1180 кандидатах, выдвинутых для участия в выборах на территории региона.