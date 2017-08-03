В Тверской области две фуры вылетели в кювет

2 августа, в 06.20 на 164 км трассы М-10 «Россия», в Калининском районе Тверской области 31-летний водитель «ИВЕКО МР440» с полуприцепом KOGEL не справился с управлением и врезался в отбойник (железобетонные блоки парапетного типа разделительного ограждения). От удара фура съехала в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

2 августа, в 14.45 на 8 км а/д Зубцов-Крупцово- «Тверь-Ржев» Зубцовского района Тверской области 57-летний водитель большегруза SKANIA с полуприцепом по неустановленной причине не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.