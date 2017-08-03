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В Тверской области две фуры вылетели в кювет

03 Августа 2017 09:45
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Фоторепортаж

2 августа, в 06.20 на 164 км трассы М-10 «Россия», в Калининском районе Тверской области 31-летний водитель «ИВЕКО МР440» с полуприцепом KOGEL не справился с управлением и врезался в отбойник (железобетонные блоки парапетного типа разделительного ограждения). От удара фура съехала в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

2 августа, в 14.45 на 8 км а/д Зубцов-Крупцово- «Тверь-Ржев» Зубцовского района Тверской области 57-летний водитель большегруза  SKANIA с полуприцепом по неустановленной причине не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

 

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Метки: дтп в тверской области происшествие в Тверской области дтп с фурой машина в кювете съезд в кювет
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Комментарии (1)

  • Buzzer 
    Наверно автомобиль Scania?
    03.08.2017 12:29
    1 | 0
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