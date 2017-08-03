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В Тверской области фура в лобовом ДТП раздавила Фольксваген: двое погибли, годовалый ребёнок получил травмы

В Тверской области фура в лобовом ДТП раздавила Фольксваген: двое погибли, годовалый ребёнок получил травмы - ТИА
03 Августа 2017 09:29
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Фоторепортаж

2 августа, в 20.00 на 208 км трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе 58-летний водитель фуры «ДАФ» ехал со стороны Ржева в направлении Москвы, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с двигающимся во встречном направлении  «Фольксаваген Поло», под управлением 31-летнего водителя. После столкновения большегруз по инерции врезался в стоящий на обочине ВАЗ21150.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 22-летняя пассажирка Фольксавагена. 36-летний пассажир ВАЗа и годовалый ребенок - пассажир автомобиля «Фольксаваген Поло», находившийся на заднем пассажирском сидении в детском автокресле и пристегнутый ремнем безопасности) - с полученными травмами были госпитализированы.

Фото из группы Зубцов. СМИ "NewMedia"

 

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Метки: дтп дтп на трассе м-9 дтп с фурой лобовое столкновение происшествие в Тверской области
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Комментарии (8)

  • Jailbreak 
    У водителей фур, особенно питерских, есть такая привычка завершать обгон уже на встречке, а тут отбойник, легковушке даже уйти некуда. И гоняют обычно такие фуры так, как будто на тот свет опаздывают
    03.08.2017 09:51
    0 | 14

    • vvp3000 
      Вчера ехал по М10 из Питера. На 100% согласен. Раза 4 разные "товарищи" вечерком по встречке возвращались на свою полосу.
      03.08.2017 10:00
      0 | 7

  • ДеД 
    Жаль, что в России нет дорожной полиции!
    03.08.2017 09:59
    1 | 7

  • horton 
    Годовалый ребёнок остался сиротой... Соболезную родным. Бабушкам-дедушкам - сил пережить горе...
    03.08.2017 10:56
    0 | 5

  • Net. 
    Осудить козла как за преднамеренное, столько горя наделал!                       
Может другие "спиди-гонщики" задумаются!
    03.08.2017 10:58
    0 | 4

    • Djunior 
      Никто у нас не задумается, печально. Обеднели мы морально и культруно. Люди гибнут за металл (презренный).
      03.08.2017 11:04
      0 | 1

      • 1234@1234 
        Уже не за металл,а за бумагу.
        03.08.2017 11:28
        0 | 3

  • Proletary 
    Знающие, просветите. Вроде как все фуры должны быть оборудованы тахографами, какого хрена многие ездят как в ж ужаленные? Исключение составляют лишь Магнитные сцепки - ездят аккуратно. От инсайдера знаю, что на тахографы в Магните смотрят и летчиков нещадно имеют.
    03.08.2017 12:07
    0 | 3
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