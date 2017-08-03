В Тверской области фура в лобовом ДТП раздавила Фольксваген: двое погибли, годовалый ребёнок получил травмы

2 августа, в 20.00 на 208 км трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе 58-летний водитель фуры «ДАФ» ехал со стороны Ржева в направлении Москвы, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с двигающимся во встречном направлении «Фольксаваген Поло», под управлением 31-летнего водителя. После столкновения большегруз по инерции врезался в стоящий на обочине ВАЗ21150.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и 22-летняя пассажирка Фольксавагена. 36-летний пассажир ВАЗа и годовалый ребенок - пассажир автомобиля «Фольксаваген Поло», находившийся на заднем пассажирском сидении в детском автокресле и пристегнутый ремнем безопасности) - с полученными травмами были госпитализированы.

Фото из группы Зубцов. СМИ "NewMedia"