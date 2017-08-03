В Тверской области в ДТП пострадала маленькая девочка

2 августа, в 10.30 в д. Брычево Зубцовского района Тверской области 28-летняя женщина-водитель ВАЗ 211230 на прямом участке пути не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и вылетела в правый кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП пострадала маленькая девочка-пассажир (в возрасте 1 г. 7 мес.). Она находилась в детском автокресле, но не была пристёгнута ремнем безопасности. Ребёнка отвезли в больницу.