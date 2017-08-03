Энергетики МРСК Центра ликвидируют последствия шторма в Тверской области

46 аварийно-восстановительных бригад филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" в настоящий момент занимаются устранением перебоев в электроснабжении потребителей Тверской области, вызванных стихией в виде ураганного ветра и ливневых дождей. Шторм нанес большой урон электросетевому комплексу Верхневолжья, повреждены линии электропередачи всех классов напряжения, обесточен ряд питающих центров. Эпицентр непогоды сместился из региона на юг страны, что позволило тверским энергетикам приступить к аварийно-восстановительным работам.



В настоящий момент бригады Тверьэнерго, а также прибывшие на помощь специалисты ПАО "ФСК ЕЭС", производят обходы и осмотры воздушных линий, в местах установленных повреждений идут ремонты. По решению руководства МРСК Центра, к утру 3 августа ликвидацией нарушений в электросетевом комплексе Тверской области будет заниматься группировка энергетиков из 169 бригад. Из них 121 бригада Тверьэнерго, еще 48 - прибудут из других филиалов ПАО "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья", а также ПАО "МОЭСК" и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - "Валдайское ПМЭС".



Отдельные перебои в электроснабжении зафиксированы по всей территории Тверской области, основная часть обесточений - в Нелидовском, Андреапольском и Торопецком районах на западе региона, куда стихия нанесла самый сильный удар. Также пострадали Пеновский и Торжокский районы. Здесь ветер был настолько сильный, что сорвал крышу со здания Торжокского района электрических сетей Тверьэнерго. Всюду – поваленные деревья и оборванные провода линий электропередачи.



Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» обращается к жителям Тверской области с просьбой соблюдать меры безопасности в момент аварийных отключений электроэнергии! Находясь на улице обращайте внимание на состояние линий электропередачи. Помните, что смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам! Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли!



Дома обязательно выключите все электроприборы и электронное оборудование, чтобы предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Кроме того, восстановить электропитание будет проще, когда нет большой нагрузки на электрические системы. Не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости, т.к. закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24-26 часов. Используйте подсвечники. Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, не доступном для детей. Всегда тушите свечи перед сном.



Более подробную информацию о ходе восстановительных работ можно получить круглосуточно по телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.