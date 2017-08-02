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Из-за грозы в некоторых районах Тверской области произошло отключение электроснабжения

02 Августа 2017 21:50
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Сильнейший шторм стал причиной нарушения электроснабжения в западных районах Тверской области. В филиале ПАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» введен особый режим работы.

Ухудшение метеорологической обстановки продолжает провоцировать перебои в электроснабжении в Нелидовском, Андреапольском и Торопецком районах тверского региона. Также имеют место локальные отключения в Пеновском и Торжокском районах, а не так давно буря обрушилась на Тверь. Среди воздушных линий, попавших под удар, - ВЛ 110 кВ. Сильный ветер с порывами до 18-23 м/с буквально вырывает деревьях и валит их на линии электропередачи, провоцируя обрывы проводов. По причине ливневого дождя в эпицентре циклона практически нулевая видимость. Метеослужбы сообщают, что ураган распространяется на юг страны.

Энергетики «Тверьэнерго» бросили все силы на устранение последствий стихии. В настоящее время, там где это возможно, к ликвидации последствий стихии уже приступили 12 аварийно-восстановительных бригад Тверьэнерго, оснащенных специальной техникой. Еще 20 бригад филиала находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании.

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Метки: введен особый режим работы отключение света отключение электроснабжения
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