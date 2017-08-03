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Как на Тверь гроза надвигалась. ФОТО читателей ТИА

02 Августа 2017 20:46
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Фоторепортаж
Видео

На 2 августа УМЧС по Тверской области передавало штормовое предупреждение. В городе и отдельный районах области пройдут сильные ливни вместе с грозами.
На Тверь мощный циклон начал надвигаться после 7 вечера. Как это было запечатлели читатели ТИА. Они с удовольствием поделились своими фотографиями.

Фото Александра Тверского

Фото Максима Хабирова

Фото Янины Белоусовой

Фото Лилии Бабёновой
 

Фото Сергея Панкина
 

Фото Эдуарда Семёнова

Ведомство сообщает также, что в ближайшие 1-3 часа ветер не успокоится, порывы будут достигать18-23 м/с.

Еще больше фото и видео смотрите в сообществе ТИА.

Появляются сообщения и о том, что из-за сильного ветра попадали деревья: на ул. Маяковского, ул. Зои Космодемьянской и вот на ул. Хромова дерево упало на проезжую часть. Автор фото Виктория Акимова из группы «Подслушано у водителей Тверь»

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Метки: гроза гроза в твери дождь в твери
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Комментарии (2)

  • hell 
    да страшно, коты с клизмами в это лето достали ужо...
    02.08.2017 22:57
    0 | 0

  • komaraderq 
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    03.08.2017 01:06
    0 | 0
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