Как на Тверь гроза надвигалась. ФОТО читателей ТИА

На 2 августа УМЧС по Тверской области передавало штормовое предупреждение. В городе и отдельный районах области пройдут сильные ливни вместе с грозами.

На Тверь мощный циклон начал надвигаться после 7 вечера. Как это было запечатлели читатели ТИА. Они с удовольствием поделились своими фотографиями.

Фото Александра Тверского

Фото Максима Хабирова



Фото Янины Белоусовой

Фото Лилии Бабёновой



Фото Сергея Панкина



Фото Эдуарда Семёнова

Ведомство сообщает также, что в ближайшие 1-3 часа ветер не успокоится, порывы будут достигать18-23 м/с.

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Появляются сообщения и о том, что из-за сильного ветра попадали деревья: на ул. Маяковского, ул. Зои Космодемьянской и вот на ул. Хромова дерево упало на проезжую часть. Автор фото Виктория Акимова из группы «Подслушано у водителей Тверь»