Как на Тверь гроза надвигалась. ФОТО читателей ТИА

На 2 августа УМЧС по Тверской области передавало штормовое предупреждение. В городе и отдельный районах области пройдут сильные ливни вместе с грозами.
На Тверь мощный циклон начал надвигаться после 7 вечера. Как это было запечатлели читатели ТИА. Они с удовольствием поделились своими фотографиями.
Фото Александра Тверского
Фото Максима Хабирова
Фото Янины Белоусовой
Фото Лилии Бабёновой
Фото Сергея Панкина
Фото Эдуарда Семёнова
Ведомство сообщает также, что в ближайшие 1-3 часа ветер не успокоится, порывы будут достигать18-23 м/с.
Еще больше фото и видео смотрите в сообществе ТИА.
Появляются сообщения и о том, что из-за сильного ветра попадали деревья: на ул. Маяковского, ул. Зои Космодемьянской и вот на ул. Хромова дерево упало на проезжую часть. Автор фото Виктория Акимова из группы «Подслушано у водителей Тверь»
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
komaraderq
03.08.2017 01:06
0
|
0