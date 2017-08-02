На полицейского, выстрелившего в мужчину из травматического пистолета, заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждего по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением оружия».

Как сообщает СУ СК по Тверской области, 30 июня 2017 года сотрудники ОНК МО МВД России «Кимрский» в деревне Титово остановили автомобиль, в которой находилось трое мужчин. В целях подавления воли одного из пассажиров к сопротивлению и последующему получению признательных показаний о причастности к наркообороту, сотрудник полиции, имея в личном пользовании травматический пистолет, выстрелил в него и попал в правое предплечье. Затем полицейский, ограничив подвижность рук потерпевшего специальными средствами, посадил в служебный автомобиль, на котором доставил в отдел полиции.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.